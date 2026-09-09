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LIVE: నర్సీపట్నంలో 'జయహో బీసీ' సభలో సీఎం చంద్రబాబు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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చంద్రబాబు, లోకేశ్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపేందుకు జయహో బీసీ సభ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 5:35 PM IST

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CM Chandrababu in Jayaho BC Massive Public Meeting LIVE: నర్సీపట్నంలోని ఎన్టీఆర్​ స్టేడియంలో జయహో బీసీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. బీసీలకు 34% రిజర్వేషన్లు కల్పించినందుకు చంద్రబాబు, లోకేశ్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపేందుకు జయహో బీసీ సభ ఏర్పాటు చేశారు. స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

బీసీలకు 34% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామన్న హామీని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిలబెట్టుకున్నారని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బీసీల రక్షణకు చట్టం తెస్తామని యువగళంలో లోకేశ్‌ ఇచ్చిన హామీ త్వరలో సాకారం కానుందని ఆనందంలో ఉన్నారు. బీసీల రాజకీయ, సామాజిక ఎదుగుదలకు అండగా నిలుస్తున్న చంద్రబాబు, లోకేశ్‌లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపేందుకు నర్సీపట్నం వేదికగా ‘జయహో బీసీ’ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు నిర్వహించారు. ఎన్టీఆర్‌ స్టేడియం వద్ద జరుగుతున్న ఈ సభకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీలంతా తరలివచ్చారు. మంత్రులు, నేతలు సహా కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం నర్సీపట్నంలోని ఎన్టీఆర్​ స్టేడియంలో జయహో బీసీ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

CM Chandrababu in Jayaho BC Massive Public Meeting LIVE: నర్సీపట్నంలోని ఎన్టీఆర్​ స్టేడియంలో జయహో బీసీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హాజరయ్యారు. బీసీలకు 34% రిజర్వేషన్లు కల్పించినందుకు చంద్రబాబు, లోకేశ్‌కు కృతజ్ఞతలు తెలిపేందుకు జయహో బీసీ సభ ఏర్పాటు చేశారు. స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

బీసీలకు 34% రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామన్న హామీని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిలబెట్టుకున్నారని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బీసీల రక్షణకు చట్టం తెస్తామని యువగళంలో లోకేశ్‌ ఇచ్చిన హామీ త్వరలో సాకారం కానుందని ఆనందంలో ఉన్నారు. బీసీల రాజకీయ, సామాజిక ఎదుగుదలకు అండగా నిలుస్తున్న చంద్రబాబు, లోకేశ్‌లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపేందుకు నర్సీపట్నం వేదికగా ‘జయహో బీసీ’ బహిరంగ సభ ఏర్పాటు నిర్వహించారు. ఎన్టీఆర్‌ స్టేడియం వద్ద జరుగుతున్న ఈ సభకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీలంతా తరలివచ్చారు. మంత్రులు, నేతలు సహా కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం నర్సీపట్నంలోని ఎన్టీఆర్​ స్టేడియంలో జయహో బీసీ కార్యక్రమం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

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TAGGED:

CM CHANDRABABU IN JAYAHO BC MEETING
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