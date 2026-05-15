LIVE: మంగళగిరిలో జనసేన పార్టీ ఆత్మీయ సమావేశం - ప్రత్యక్షప్రసారం - JANASENA MEETING LIVE
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 6:35 PM IST
Janasena Party Atmiya Sammelanam in Mangalagiri Live: మంగళగిరిలో జనసేన పార్టీ ఆత్మీయ సమావేశం ప్రారంభమైంది. జనసేన సభ్యత్వాల నమోదులో పనిచేసిన వారితో జనసేన అధినేత, డిప్యూడీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి జనసేన ఎంపీలు, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు హాజరయ్యారి. ఈ ఏడాది 20 లక్షలకుపైగా జనసేన పార్టీ సభ్యత్వాలు జరిగాయి. పార్టీ బలోపేతం, లక్ష్యాలను సమావేశంలో అధినేత పవన్ కల్యాణ్ వివరించారు. అలానే పార్టీ కమిటీ నియామకాలపై ప్రకటన చేశారు. తెలంగాణతో జనసేన ప్రారంభమైందని స్పష్టం చేశారు. ఇప్పుడు తన ఆరోగ్యం చాలా బాగుందని పవన్ తెలిపారు. తన ఆరోగ్యంపై ఆరా తీసిన ప్రతిఒక్కరికి పవన్ కల్యాణ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. మీ ఆశీర్వాదంతో నేనే బాగానే ఉన్నానని వెల్లడించారు. 2008 నాటి నుంచే పార్టీని ఎలా నడపాలో ప్రణాళిక వేసుకున్నానని పవన్ కల్యాణ్ వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా జనసేన పార్టీ ఆత్మీయ సమావేశం ప్రత్యక్షప్రసారం మీ కోసం
