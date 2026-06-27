LIVE: జనసేన నిర్మాణ సారథుల సమాచార సేకరణ కమిటీ సమావేశం - పాల్గొన్న పవన్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - JANASENA MEETING LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 12:06 PM IST
Janasena Information Collection Committee Meeting LIVE: జనసేన పార్టీ నిర్మాణ సారథుల సమాచార సేకరణ కమిటీలను 25 లోక్సభ నియోజకవర్గాలకు నియమించారు. 2014 నుంచి జనసేన జెండా మోస్తున్న పార్టీ కార్యకర్తలను నాయకులుగా తీర్చిదిద్దేలా ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. పార్లమెంట్ నుంచి గ్రామ స్థాయి వరకు వివిధ విభాగాల్లో పని చేసేందుకు ఆసక్తి ఉన్న వారిని గుర్తించి అందుకు తగ్గట్టుగా బాధ్యతలు అప్పగిస్తామని అని ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్కల్యాణ్ పేర్కొన్నసంగతి తెలిసిందే.
మొత్తం 25 కమిటీలు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి ఒక సీనియర్ పరిశీలకులు, పార్టీపై నిబద్ధత, స్థానిక అంశాలపై అవగాహన ఉన్న మరో ముగ్గురు సీనియర్ నాయకులు, ముగ్గురు సాధక్లు, మొత్తం 28 మందితో ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేశరు. వీరికి సహకరించేందుకు పార్టీ కేంద్రం కార్యాలయం నుంచి ఐదుగురిని నియమించారు. జనసేన నిర్మాణ సారథుల సమాచార సేకరణ కమిటీ కార్యాచరణ సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Janasena Information Collection Committee Meeting LIVE: జనసేన పార్టీ నిర్మాణ సారథుల సమాచార సేకరణ కమిటీలను 25 లోక్సభ నియోజకవర్గాలకు నియమించారు. 2014 నుంచి జనసేన జెండా మోస్తున్న పార్టీ కార్యకర్తలను నాయకులుగా తీర్చిదిద్దేలా ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. పార్లమెంట్ నుంచి గ్రామ స్థాయి వరకు వివిధ విభాగాల్లో పని చేసేందుకు ఆసక్తి ఉన్న వారిని గుర్తించి అందుకు తగ్గట్టుగా బాధ్యతలు అప్పగిస్తామని అని ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్కల్యాణ్ పేర్కొన్నసంగతి తెలిసిందే.
మొత్తం 25 కమిటీలు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి ఒక సీనియర్ పరిశీలకులు, పార్టీపై నిబద్ధత, స్థానిక అంశాలపై అవగాహన ఉన్న మరో ముగ్గురు సీనియర్ నాయకులు, ముగ్గురు సాధక్లు, మొత్తం 28 మందితో ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేశరు. వీరికి సహకరించేందుకు పార్టీ కేంద్రం కార్యాలయం నుంచి ఐదుగురిని నియమించారు. జనసేన నిర్మాణ సారథుల సమాచార సేకరణ కమిటీ కార్యాచరణ సమావేశం ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.