బటన్ నొక్కడం తప్పితే ఏం చేశారు? - జగన్ మూర్ఖత్వపు నిర్ణయాలతో మావిగన్: బాలినేని - BALINENI COMMENTS ON YS JAGAN

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 1:41 PM IST

Balineni Chitchat With Media Comments on YS Jagan: జగన్ మావిగన్ వ్యాఖ్యలకు జనసేన నాయకుడు మాజీ మంత్రి, జనసేన నేత బాలినేని శ్రీనివాస్‌రెడ్డి కౌంటర్ ఇచ్చారు. గురువారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ గుంటూరు నాగార్జున వర్సిటీ దగ్గర రాజధాని నిర్మించాలని జగన్‌కు ఆనాడే తాను చెప్పానని బాలినేని గుర్తు చేశారు. అయితే అప్పుడు వినని జగన్ ఇప్పుడు మళ్లీ మావిగన్ అంటూ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారని విమర్శించారు. సీఎంగా ఉన్నప్పుడు బటన్ నొక్కడం తప్పితే జగన్ ఏం చేశారని బాలినేని ఎద్దేవా చేశారు. పార్టీని అభివృద్ధి చేయడం జగన్‌కు చేతకావడం లేదన్నారు. జగన్‌ మూర్ఖత్వపు నిర్ణయాలతో ఇప్పుడు మావిగన్‌ అంటున్నారని మండిపడ్డారు. 

పదవులెలా అడగగలను: జగన్‌ కారణంగానే తాను ఓడిపోయానని, వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల కాదన్నారు. తన కుమారుడు ఎప్పట్నుంచో ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో తిరుగుతున్నారని తెలిపారు. ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత జనసేనలో చేరిన తనకు, పదవులు అడగడానికి ఏం అర్హత ఉందని బాలినేని అన్నారు.

