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LIVE : తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవం - ప్రత్యక్షప్రసారం - JANA SENA TELANGANA PARTY

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Jana Sena party office in Hyderabad (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 19, 2026 at 3:21 PM IST

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Updated : June 19, 2026 at 4:30 PM IST

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Jana Sena Party Office in Hyderabad : హైదరాబాద్​లో జనసేన పార్టీ కార్యాలయాన్ని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రారంభిస్తున్నారు. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 12.00 గంటలకు మల్కం చెరువు సమీపంలోని పార్టీ నూతన కార్యాలయాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ నూతన కార్యాలయంతో తెలంగాణలో పార్టీ విస్తరణకు పవన్ కల్యాణ్ శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కావాలని ఇప్పటికే రాష్ట్రంలోని జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులకు ఆహ్వానం అందించారు. పార్టీ నూతన కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవానికి భారీగా జనసైనికులు తరలి వస్తారని నేతలు అంచనా వేశారు. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో జనసేన కార్యకలాపాలకు ఈ నూతన కార్యాలయం కేంద్రంగా మారనుందనే ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ కొత్త కార్యాలయం ఏర్పాటు తర్వాత రాష్ట్రంలో పార్టీ బలోపేతం, సంస్థాగత నిర్మాణం, చేరికలపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఫోకస్ చేస్తారని తెలుస్తోంది. జనసేన పార్టీ కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవ కార్యాలయాన్ని 'ఈటీవీ భారత్​' ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Jana Sena Party Office in Hyderabad : హైదరాబాద్​లో జనసేన పార్టీ కార్యాలయాన్ని ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ప్రారంభిస్తున్నారు. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 12.00 గంటలకు మల్కం చెరువు సమీపంలోని పార్టీ నూతన కార్యాలయాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ నూతన కార్యాలయంతో తెలంగాణలో పార్టీ విస్తరణకు పవన్ కల్యాణ్ శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కావాలని ఇప్పటికే రాష్ట్రంలోని జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులకు ఆహ్వానం అందించారు. పార్టీ నూతన కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవానికి భారీగా జనసైనికులు తరలి వస్తారని నేతలు అంచనా వేశారు. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో జనసేన కార్యకలాపాలకు ఈ నూతన కార్యాలయం కేంద్రంగా మారనుందనే ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ కొత్త కార్యాలయం ఏర్పాటు తర్వాత రాష్ట్రంలో పార్టీ బలోపేతం, సంస్థాగత నిర్మాణం, చేరికలపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఫోకస్ చేస్తారని తెలుస్తోంది. జనసేన పార్టీ కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవ కార్యాలయాన్ని 'ఈటీవీ భారత్​' ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.

Last Updated : June 19, 2026 at 4:30 PM IST

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JANASENA TELANGANA PARTY
TELANGANA JANA SENA PARTY OFFICE
AP DEPUTY CM PAWAN KALYAN
JANA SENA PARTY OFFICE IN HYDERABAD
JANA SENA TELANGANA PARTY

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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