LIVE: హైదరాబాద్లో జనసేన పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తున్న పవన్ కల్యాణ్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PAWAN KALYAN LIVE
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 3:25 PM IST
Jana Sena Party Office Inauguration in Hyderabad LIVE: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్లో జనసేన పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. శుక్రవారం మల్కం చెరువు సమీపంలోని పార్టీ నూతన కార్యాలయాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ నూతన కార్యాలయంతో తెలంగాణలో పార్టీ విస్తరణకు పవన్ కల్యాణ్ శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్రంలోని జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులకు హాజరయ్యారు. పార్టీ నూతన కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవానికి భారీగా జనసైనికులు తరలి వస్తారని నేతలు అంచనా వేసి ఆ మేరకు ఏర్పాట్లు చేశారు. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో జనసేన కార్యకలాపాలకు ఈ నూతన కార్యాలయం కేంద్రంగా మారనుందనే ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ కొత్త కార్యాలయం ఏర్పాటు తర్వాత రాష్ట్రంలో పార్టీ బలోపేతం, సంస్థాగత నిర్మాణం, చేరికలపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఫోకస్ చేస్తారని తెలుస్తోంది. జనసేన పార్టీ కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని 'ఈటీవీ భారత్' లో ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.
Jana Sena Party Office Inauguration in Hyderabad LIVE: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్లో జనసేన పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. శుక్రవారం మల్కం చెరువు సమీపంలోని పార్టీ నూతన కార్యాలయాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ నూతన కార్యాలయంతో తెలంగాణలో పార్టీ విస్తరణకు పవన్ కల్యాణ్ శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్రంలోని జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులకు హాజరయ్యారు. పార్టీ నూతన కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవానికి భారీగా జనసైనికులు తరలి వస్తారని నేతలు అంచనా వేసి ఆ మేరకు ఏర్పాట్లు చేశారు. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో జనసేన కార్యకలాపాలకు ఈ నూతన కార్యాలయం కేంద్రంగా మారనుందనే ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ కొత్త కార్యాలయం ఏర్పాటు తర్వాత రాష్ట్రంలో పార్టీ బలోపేతం, సంస్థాగత నిర్మాణం, చేరికలపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఫోకస్ చేస్తారని తెలుస్తోంది. జనసేన పార్టీ కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని 'ఈటీవీ భారత్' లో ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.