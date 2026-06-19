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LIVE: హైదరాబాద్​లో జనసేన పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తున్న పవన్​ కల్యాణ్​ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PAWAN KALYAN LIVE

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Jana Sena Party Office Inauguration in Hyderabad LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 3:25 PM IST

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Jana Sena Party Office Inauguration in Hyderabad LIVE: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్​ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్​లో జనసేన పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. శుక్రవారం మల్కం చెరువు సమీపంలోని పార్టీ నూతన కార్యాలయాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ నూతన కార్యాలయంతో తెలంగాణలో పార్టీ విస్తరణకు పవన్ కల్యాణ్ శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్రంలోని జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులకు హాజరయ్యారు. పార్టీ నూతన కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవానికి భారీగా జనసైనికులు తరలి వస్తారని నేతలు అంచనా వేసి ఆ మేరకు ఏర్పాట్లు చేశారు. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో జనసేన కార్యకలాపాలకు ఈ నూతన కార్యాలయం కేంద్రంగా మారనుందనే ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ కొత్త కార్యాలయం ఏర్పాటు తర్వాత రాష్ట్రంలో పార్టీ బలోపేతం, సంస్థాగత నిర్మాణం, చేరికలపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఫోకస్ చేస్తారని తెలుస్తోంది. జనసేన పార్టీ కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని 'ఈటీవీ భారత్​' లో ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

Jana Sena Party Office Inauguration in Hyderabad LIVE: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్​ తెలంగాణలోని హైదరాబాద్​లో జనసేన పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు. శుక్రవారం మల్కం చెరువు సమీపంలోని పార్టీ నూతన కార్యాలయాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ నూతన కార్యాలయంతో తెలంగాణలో పార్టీ విస్తరణకు పవన్ కల్యాణ్ శ్రీకారం చుట్టారు. ఈ కార్యక్రమానికి రాష్ట్రంలోని జనసైనికులు, వీరమహిళలు, నాయకులకు హాజరయ్యారు. పార్టీ నూతన కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవానికి భారీగా జనసైనికులు తరలి వస్తారని నేతలు అంచనా వేసి ఆ మేరకు ఏర్పాట్లు చేశారు. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో జనసేన కార్యకలాపాలకు ఈ నూతన కార్యాలయం కేంద్రంగా మారనుందనే ప్రచారం సాగుతోంది. ఈ కొత్త కార్యాలయం ఏర్పాటు తర్వాత రాష్ట్రంలో పార్టీ బలోపేతం, సంస్థాగత నిర్మాణం, చేరికలపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ ఫోకస్ చేస్తారని తెలుస్తోంది. జనసేన పార్టీ కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమాన్ని 'ఈటీవీ భారత్​' లో ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా చూద్దాం.

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JANASENA TELANGANA PARTY
TELANGANA JANA SENA PARTY OFFICE
AP DEPUTY CM PAWAN KALYAN
JANA SENA PARTY OFFICE IN HYDERABAD
PAWAN KALYAN LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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