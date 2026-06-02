LIVE : హైదరాబాద్​లో పవన్‌ కల్యాణ్‌ మీడియా సమావేశం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - PAWAN KALYANS PRESS MEET

Pawan Kalyan Press Meet (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 2, 2026 at 4:32 PM IST

Pawan Kalyans Press Meet : హైదరాబాద్‌లో ఏపీ ఉపముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్‌ కల్యాణ్‌ హైదరాబాద్​లోని తన నివాసంలో మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతున్నారు. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవతరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని గచ్చిబౌలిలో పార్టీ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవాలని భావించినా పోలీసులు అనుమతివ్వకపోవడంతో ఇంట్లోనే ప్రెస్ మీట్ నిర్వహిస్తున్నారు. సభకు అనుమతి కోసం ఇవాళ పార్టీ నేతలు హైకోర్టులో హౌస్‌మోషన్ పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. పోలీసులు అనుమతించేలా ఆదేశాలు ఇవ్వాలని పిటిషన్‌లో కోరారు. దీనిపై తమ వాదనలు వినకుండా నిర్ణయం తీసుకోవద్దని కేవియట్ పిటిషన్ దాఖలైంది. ఈ నేపథ్యంలో హైకోర్టు రిజిస్ట్రీ జనసేన హౌస్‌మౌషన్‌ పిటిషన్‌ను తిరస్కరిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలోనే పవన్ కల్యాణ్ సాయంత్రం ప్రెస్ మీట్ నిర్వహిస్తున్నారు. కనీసం ప్రెస్ మీట్​కు అయినా హైదరాబాద్ పోలీసులు అనుమతి ఇస్తారని భావిస్తున్నట్లు ఎక్స్‌లో పవన్ పోస్ట్ చేశారు. పవన్ కల్యాణ్ మీడియా సమావేశాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana Team

