వైఎస్సార్సీపీ ఒక్క కౌన్సిలర్ సీటు గెలిచినా రాజకీయాలు వదిలేస్తా: ఆదినారాయణ రెడ్డి
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 8:52 PM IST
Adinarayana Reddy Challenge on YSRCP : వైఎస్సార్ కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులో వైఎస్సార్సీపీ ఒక్క కౌన్సిలర్ సీటు గెలిచినా తాను రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటానని ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి సవాల్ విసిరారు. వైఎస్సార్సీపీ రీల్స్, గ్రాఫిక్స్ చేస్తుందని, కూటమి ప్రభుత్వం రియల్గా పనిచేస్తోందని స్పష్టం చేశారు. తమది నిజమైన గ్రాఫ్ అని అన్నారు. జమ్మలమడుగులో మంత్రి సవితతో కలసి ఉచిత వైద్య శిబిరం ప్రారంభోత్సవం అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.
తమ జోలికి వస్తే మరో ఆపరేషన్ సిందూర్ తప్పదని ఆదినారాయణ రెడ్డి హెచ్చరించారు. తాను ఫ్యాక్షనిజంలో నలిగానని గుర్తు చేసుకున్నారు. తన కుటుంబ సభ్యుల్ని పోగొట్టుకున్నానని చెప్పారు. అప్పులు చేసిన జగన్ గొప్పలు చెబుతున్నారని మండిపడ్డారు. గతంలో జగన్తో కలిసి పనిచేశానని, ఆయన చెప్పే అబద్ధాలు నచ్చకే బయటికి వచ్చేశానని తెలిపారు. తనపై ఇప్పటికే హత్యాయత్నం చేశారని వివరించారు. తనపై కేసులు పెట్టి ఇబ్బంది పెట్టారని ఆదినారాయణ రెడ్డి అన్నారు.
Adinarayana Reddy Challenge on YSRCP : వైఎస్సార్ కడప జిల్లా జమ్మలమడుగులో వైఎస్సార్సీపీ ఒక్క కౌన్సిలర్ సీటు గెలిచినా తాను రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటానని ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి సవాల్ విసిరారు. వైఎస్సార్సీపీ రీల్స్, గ్రాఫిక్స్ చేస్తుందని, కూటమి ప్రభుత్వం రియల్గా పనిచేస్తోందని స్పష్టం చేశారు. తమది నిజమైన గ్రాఫ్ అని అన్నారు. జమ్మలమడుగులో మంత్రి సవితతో కలసి ఉచిత వైద్య శిబిరం ప్రారంభోత్సవం అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు.
తమ జోలికి వస్తే మరో ఆపరేషన్ సిందూర్ తప్పదని ఆదినారాయణ రెడ్డి హెచ్చరించారు. తాను ఫ్యాక్షనిజంలో నలిగానని గుర్తు చేసుకున్నారు. తన కుటుంబ సభ్యుల్ని పోగొట్టుకున్నానని చెప్పారు. అప్పులు చేసిన జగన్ గొప్పలు చెబుతున్నారని మండిపడ్డారు. గతంలో జగన్తో కలిసి పనిచేశానని, ఆయన చెప్పే అబద్ధాలు నచ్చకే బయటికి వచ్చేశానని తెలిపారు. తనపై ఇప్పటికే హత్యాయత్నం చేశారని వివరించారు. తనపై కేసులు పెట్టి ఇబ్బంది పెట్టారని ఆదినారాయణ రెడ్డి అన్నారు.