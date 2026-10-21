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LIVE : మైసూర్​లో దసరా ఉత్సవాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

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మైసూర్ జంబూ సవారీ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 21, 2026 at 2:19 PM IST

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Mysore Jamboo Sawari Live : మైసూరులో దసరా ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడి దసరా ఉత్సవాల్లో ఎంతో ప్రఖ్యాతిగాంచిన జంబూ సవారీ సంబరంగా సాగుతోంది. గజరాజు (అభిమన్యు) మీద స్వర్ణ అంబారీ ఉంచి అందులో చాముండేశ్వరీ దేవి విగ్రహాన్ని ఊరేగించారు. స్వర్ణ అంబారీ కట్టిన ఏనుగుతోపాటు మొత్తం మరిన్ని గజరాజులు కూడా వేడుకల్లో పాల్గొన్నాయి. మైసూర్ దసరా ఉత్సవాల్లో జంబూ సవారీని వీక్షించేందుకు పర్యాటకులు భారీగా తరలివస్తుంటారు. ఈ ఏడాది గజరాజు (అభిమన్యు) మీద స్వర్ణ అంబారీ ఉంచి అందులో చాముండేశ్వరీ దేవి విగ్రహాన్ని ఊరేగించారు. స్వర్ణ అంబారీ కట్టిన ఏనుగుతోపాటు మొత్తం మరిన్ని గజరాజులు కూడా వేడుకల్లో పాల్గొన్నాయి. మైసూర్ దసరా ఉత్సవాల్లో జంబూ సవారీ ఎంతో ప్రత్యేకం. ఈ వేడుకను వీక్షించేందుకు కర్ణాటక సీఎం డీకే శివ కుమార్​తో పాటు మంత్రులు, ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులు, పర్యాటకులు భారీగా హాజరయ్యారు. దసరారోజు ఏనుగు అంబారీపై చాముండేశ్వరీ దేవిని దర్శించుకోవడం మైసూరు వాసులకు సంప్రదాయం. ఈ వేడుకలను ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం 

Mysore Jamboo Sawari Live : మైసూరులో దసరా ఉత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడి దసరా ఉత్సవాల్లో ఎంతో ప్రఖ్యాతిగాంచిన జంబూ సవారీ సంబరంగా సాగుతోంది. గజరాజు (అభిమన్యు) మీద స్వర్ణ అంబారీ ఉంచి అందులో చాముండేశ్వరీ దేవి విగ్రహాన్ని ఊరేగించారు. స్వర్ణ అంబారీ కట్టిన ఏనుగుతోపాటు మొత్తం మరిన్ని గజరాజులు కూడా వేడుకల్లో పాల్గొన్నాయి. మైసూర్ దసరా ఉత్సవాల్లో జంబూ సవారీని వీక్షించేందుకు పర్యాటకులు భారీగా తరలివస్తుంటారు. ఈ ఏడాది గజరాజు (అభిమన్యు) మీద స్వర్ణ అంబారీ ఉంచి అందులో చాముండేశ్వరీ దేవి విగ్రహాన్ని ఊరేగించారు. స్వర్ణ అంబారీ కట్టిన ఏనుగుతోపాటు మొత్తం మరిన్ని గజరాజులు కూడా వేడుకల్లో పాల్గొన్నాయి. మైసూర్ దసరా ఉత్సవాల్లో జంబూ సవారీ ఎంతో ప్రత్యేకం. ఈ వేడుకను వీక్షించేందుకు కర్ణాటక సీఎం డీకే శివ కుమార్​తో పాటు మంత్రులు, ప్రజా ప్రతినిధులు, అధికారులు, పర్యాటకులు భారీగా హాజరయ్యారు. దసరారోజు ఏనుగు అంబారీపై చాముండేశ్వరీ దేవిని దర్శించుకోవడం మైసూరు వాసులకు సంప్రదాయం. ఈ వేడుకలను ప్రత్యక్షంగా చూద్దాం 

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TAGGED:

MYSORE JAMBOO SAWARI LIVE
MYSORE DASARA FESTIVAL
ELEPHANT IN JAMBOO SAWARI
మైసూర్​లో జంబూ సవారీ
JAMBOO SAWARI AT MYSORE LIVE

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