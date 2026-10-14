ETV Bharat / Videos

కర్నూలులో జైనుల సందడి - 88 రోజులు ఉపవాస దీక్షలు ముగింపు సందర్భంగా ర్యాలీ

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
కర్నూలులో జైనుల సందడి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 14, 2026 at 1:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Jains Rally In Kurnool :  కర్నూలు జిల్లాలో జైన్ శ్వేతాంబర్ మూర్తి పూజక్ సంఘ్ ఆధ్వర్యంలో జైన్ మతస్థులు భారీ శోభాయాత్ర (ర్యాలీ) నిర్వహించారు. ఆత్మ కల్యాణం కొరకు జైనులు అత్యంత నిష్ఠతో చేపట్టిన కఠిన ఉపవాస దీక్షల ముగింపును పురస్కరించుకుని నగరంలో ఆధ్యాత్మిక కోలాహలం నెలకొంది. స్థానిక జైన్ దేవాలయం నుంచి చిల్డ్రన్స్ పార్క్ వద్ద ఉన్న మహావీర్ చౌక్ వరకు ఈ ర్యాలీ వైభవంగా సాగింది. ఈ ఆధ్యాత్మిక ర్యాలీని మాజీ ఎంపీ టీజీ వెంకటేశ్​ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ  జైనుల సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు ఎంతో ఉత్తమమైనవని, సమాజానికి వారి జీవన విధానం ఆదర్శనీయమని కొనియాడారు. మొత్తం 82 మంది జైన్ మతస్థులు తమ ఆత్మ కల్యాణం కోసం 88 రోజుల పాటు ఈ కఠిన ఉపవాస దీక్షలను చేపట్టారు. ఈ 88 రోజులలో వీరు ఒకరోజు పూర్తిగా ఉపవాసం ఉంటూ, మరుసటి రోజు కేవలం ఒక్కపూట మాత్రమే భోజనం చేస్తూ అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో ఈ దీక్షలను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. దీక్షలను పూర్తి చేసుకున్న భక్తులను ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన వాహనంలో కూర్చోబెట్టి నగర పురవీధుల్లో ఘనంగా ఊరేగించారు. ఈ వేడుకలో జైన్ సంఘ్ ప్రతినిధులు, పెద్ద సంఖ్యలో మహిళలు, భక్తులు పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

Jains Rally In Kurnool :  కర్నూలు జిల్లాలో జైన్ శ్వేతాంబర్ మూర్తి పూజక్ సంఘ్ ఆధ్వర్యంలో జైన్ మతస్థులు భారీ శోభాయాత్ర (ర్యాలీ) నిర్వహించారు. ఆత్మ కల్యాణం కొరకు జైనులు అత్యంత నిష్ఠతో చేపట్టిన కఠిన ఉపవాస దీక్షల ముగింపును పురస్కరించుకుని నగరంలో ఆధ్యాత్మిక కోలాహలం నెలకొంది. స్థానిక జైన్ దేవాలయం నుంచి చిల్డ్రన్స్ పార్క్ వద్ద ఉన్న మహావీర్ చౌక్ వరకు ఈ ర్యాలీ వైభవంగా సాగింది. ఈ ఆధ్యాత్మిక ర్యాలీని మాజీ ఎంపీ టీజీ వెంకటేశ్​ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ  జైనుల సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు ఎంతో ఉత్తమమైనవని, సమాజానికి వారి జీవన విధానం ఆదర్శనీయమని కొనియాడారు. మొత్తం 82 మంది జైన్ మతస్థులు తమ ఆత్మ కల్యాణం కోసం 88 రోజుల పాటు ఈ కఠిన ఉపవాస దీక్షలను చేపట్టారు. ఈ 88 రోజులలో వీరు ఒకరోజు పూర్తిగా ఉపవాసం ఉంటూ, మరుసటి రోజు కేవలం ఒక్కపూట మాత్రమే భోజనం చేస్తూ అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో ఈ దీక్షలను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. దీక్షలను పూర్తి చేసుకున్న భక్తులను ప్రత్యేకంగా అలంకరించిన వాహనంలో కూర్చోబెట్టి నగర పురవీధుల్లో ఘనంగా ఊరేగించారు. ఈ వేడుకలో జైన్ సంఘ్ ప్రతినిధులు, పెద్ద సంఖ్యలో మహిళలు, భక్తులు పాల్గొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

JAINS CULTURE AND TRADITIONS
కర్నూలులో జైనుల సందడి
JAIN TEMPLE IN KURNOOL
MAHAVEER CHOWK AT KURNOOL
JAINS RALLY IN KURNOOL

ఇలాంటి కథనాలు

Bhimavaram Mavullamma Temple

అన్నపూర్ణాదేవి అలంకారంలో భీమవరం మావుళ్లమ్మ

October 14, 2026 at 1:19 PM IST
Nellore Stonehousepet Temple

4 టన్నుల స్వీట్లతో అమ్మవారి అలంకరణ - ఆసక్తిగా తిలకించిన భక్తులు

October 14, 2026 at 12:41 PM IST
రాష్ట్రపతి ద్రౌపతి ముర్ముకు స్వాగతం

రాష్ట్రపతి ద్రౌపతి ముర్ముకు స్వాగతం - రంగంపేటలో అద్భుత సైకత శిల్పం

October 14, 2026 at 9:52 AM IST
Tamil Nadu Cm Visits Vijayawada

ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న తమిళనాడు సీఎం విజయ్‌

October 13, 2026 at 5:40 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.