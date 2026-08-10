ETV Bharat / Videos

సంగారెడ్డిలో బోనాల ఉత్సవాలు - పోతరాజులతో కలిసి జగ్గారెడ్డి చిందులు - ASHADAMASAM BONALU IN TELANGANA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
సంగారెడ్డిలో బోనాల జాతర (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 11:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Bonalu Celebrations In Sangareddy : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆషాఢమాస బోనాలు ఆదివారం ఘనంగా జరిగాయి. హైదరాబాద్ సహా​ పలు జిల్లాల్లోనూ బోనాల జాతర వేడుకలు ఉత్సవంలా జరిగాయి. ఉదయం నుంచే భక్తులు ఆలయాలకు క్యూ కట్టారు. ఇదే క్రమంలో సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోనూ బోనాల ఉత్సవం అంగరంగా వైభవంగా జరిగింది. ఈ జాతరను గంగపుత్రుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ఆలయ అర్చకులు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారికి బోనం సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. 

అమ్మవారిని డప్పుల చప్పులతో ఊరేగించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీపీసీసీ వర్కింగ్​ ప్రెసిడెంట్​ జగ్గారెడ్డి పాల్గొని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం పోతరాజులతో కలిసి స్టెప్పులు వేసి అక్కడి వారిని ఉత్సాహపరిచారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు. ఎలాంటి గొడవలకు తావులేకుండా పోలీస్​ భద్రత ఏర్పాటు చేశామన్నారు. యువత మత్తు పదార్థాలకు, ఫోన్​లకు దూరంగా ఉండాలని జగ్గారెడ్డి సూచించారు.

Bonalu Celebrations In Sangareddy : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆషాఢమాస బోనాలు ఆదివారం ఘనంగా జరిగాయి. హైదరాబాద్ సహా​ పలు జిల్లాల్లోనూ బోనాల జాతర వేడుకలు ఉత్సవంలా జరిగాయి. ఉదయం నుంచే భక్తులు ఆలయాలకు క్యూ కట్టారు. ఇదే క్రమంలో సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రంలోనూ బోనాల ఉత్సవం అంగరంగా వైభవంగా జరిగింది. ఈ జాతరను గంగపుత్రుల సంఘం ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు. ఆలయ అర్చకులు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని అమ్మవారికి బోనం సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. 

అమ్మవారిని డప్పుల చప్పులతో ఊరేగించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీపీసీసీ వర్కింగ్​ ప్రెసిడెంట్​ జగ్గారెడ్డి పాల్గొని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం పోతరాజులతో కలిసి స్టెప్పులు వేసి అక్కడి వారిని ఉత్సాహపరిచారు. ఈ సందర్భంగా భక్తులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఏర్పాట్లు చేసినట్లు తెలిపారు. ఎలాంటి గొడవలకు తావులేకుండా పోలీస్​ భద్రత ఏర్పాటు చేశామన్నారు. యువత మత్తు పదార్థాలకు, ఫోన్​లకు దూరంగా ఉండాలని జగ్గారెడ్డి సూచించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

BONALU CELEBRATIONS IN SANGAREDDY
JAGGAREDDY BONALU CELEBRATIONS
JAGGAREDDY IN SANGAREDDY BONALU
బోనాల ఉత్సవాల్లో జగ్గారెడ్డి
ASHADAMASAM BONALU IN TELANGANA

ఇలాంటి కథనాలు

Mission - 80 World Record Attempt

మిషన్ - 80 ప్రపంచ రికార్డు - మెరిసిన కానిస్టేబుల్

August 9, 2026 at 7:56 PM IST
అమ్మవారికి బోనం సమర్పించిన బండి సంజయ్​

సింహవాహిని అమ్మవారికి బంగారు బోనం సమర్పించిన బండి సంజయ్​

August 9, 2026 at 6:08 PM IST
Car Stuck In Flood Water

వరద నీటిలో చిక్కుకున్న కారు - ఫ్యామిలీని సురక్షితంగా కాపాడిన స్థానికులు

August 9, 2026 at 5:09 PM IST
Janardhan Hills Rally

వీ సపోర్ట్​​ రంగనాథ్ -​ గచ్చిబౌలిలో హైడ్రాకు మద్దతుగా ర్యాలీ

August 9, 2026 at 4:31 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.