ETV Bharat / Videos

LIVE : ఇస్రో "LVM3 M5" బాహుబలి రాకెట్ ప్రయోగం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - ISRO LAUNCHING SATELLITE CMS 03

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 2, 2025 at 5:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ISRO launching satellite CMS 03 live : భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో) దేశంలోనే అత్యంత బరువైన కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ CMS 03 (GSAT-7R)ను నేడు ప్రయోగించింది. భారత నావికాదళం కోసం ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేసిన ఈ మల్టీ-బ్యాండ్ మిలిటరీ కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి ప్రయోగించనున్నారు. ఈ శాటిలైట్​ను దేశంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన LVM3 (లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ 3) సహాయంతో అంతరిక్షంలోకి ప్రయోగించనున్నారు. ఈ CMS 03 4,410 కిలోల బరువు ఉంటుంది. ఇంతటి బరువైన ఉపగ్రహాన్ని భారత గడ్డ మీద నుంచి జియోస్టేషనరీ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆర్బిట్ (GTO)లోకి ప్రయోగించేందుకు ప్రయత్నించడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. ఇస్రో అందించిన సమాచారం ప్రకారం, మల్టీ-బ్యాండ్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ CMS-03 భారత ప్రధాన భూభాగంతో సహా విస్తారమైన సముద్ర ప్రాంతానికి సేవలను అందిస్తుంది. ఈ ఉపగ్రహం "C", "Extended C", "Q" బ్యాండ్​లలో వాయిస్, డేటా, వీడియో లింక్‌ల కోసం ట్రాన్స్‌పాండర్ సౌకర్యాలను అందిస్తుంది. ఇది మారుమూల ప్రాంతాలలో నేవీ డిజిటల్ కనెక్టివిటీని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది, వ్యూహాత్మక అనువర్తనాలను బలోపేతం చేస్తుంది. 

ISRO launching satellite CMS 03 live : భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో) దేశంలోనే అత్యంత బరువైన కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ CMS 03 (GSAT-7R)ను నేడు ప్రయోగించింది. భారత నావికాదళం కోసం ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేసిన ఈ మల్టీ-బ్యాండ్ మిలిటరీ కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి ప్రయోగించనున్నారు. ఈ శాటిలైట్​ను దేశంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన LVM3 (లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ 3) సహాయంతో అంతరిక్షంలోకి ప్రయోగించనున్నారు. ఈ CMS 03 4,410 కిలోల బరువు ఉంటుంది. ఇంతటి బరువైన ఉపగ్రహాన్ని భారత గడ్డ మీద నుంచి జియోస్టేషనరీ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆర్బిట్ (GTO)లోకి ప్రయోగించేందుకు ప్రయత్నించడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. ఇస్రో అందించిన సమాచారం ప్రకారం, మల్టీ-బ్యాండ్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ CMS-03 భారత ప్రధాన భూభాగంతో సహా విస్తారమైన సముద్ర ప్రాంతానికి సేవలను అందిస్తుంది. ఈ ఉపగ్రహం "C", "Extended C", "Q" బ్యాండ్​లలో వాయిస్, డేటా, వీడియో లింక్‌ల కోసం ట్రాన్స్‌పాండర్ సౌకర్యాలను అందిస్తుంది. ఇది మారుమూల ప్రాంతాలలో నేవీ డిజిటల్ కనెక్టివిటీని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది, వ్యూహాత్మక అనువర్తనాలను బలోపేతం చేస్తుంది. 

For All Latest Updates

TAGGED:

ISRO LIVE
ISRO CMS03 SATELLITE LAUNCH
ISRO GSAT 7R LIVE
ISRO LVM3 M5 LAUNCH LIVE
ISRO LAUNCHING SATELLITE CMS 03

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

KTR ROADSHOW IN RAHMAT NAGAR

LIVE : జూబ్లీహిల్స్​లో బీఆర్​ఎస్​ వర్కింగ్​ ప్రెసిడెంట్​ కేటీఆర్​​ రోడ్​షో - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 1, 2025 at 8:06 PM IST
CM Revanth Reddy Campaigning in Borabanda

LIVE : బోరబండలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఉపఎన్నిక ప్రచారం - ప్రత్యక్షప్రసారం

November 1, 2025 at 7:59 PM IST
CM REVANTH REDDY

LIVE : జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక ప్రచారంలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి - ప్రత్యక్షప్రసారం

October 31, 2025 at 8:09 PM IST
CM Revanth Visit Cyclone Montha Affected Areas

LIVE : వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పర్యటించిన అనంతరం సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి మీడియా సమావేశం

October 31, 2025 at 5:13 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

శైవ క్షేత్రాలకు వెళతారా? - TGSRTC 'స్పెషల్​ బస్సులు' మీకోసమే

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.