LIVE : ఇస్రో "LVM3 M5" బాహుబలి రాకెట్ ప్రయోగం - ప్రత్యక్షప్రసారం - ISRO LAUNCHING SATELLITE CMS 03
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2025 at 5:17 PM IST
ISRO launching satellite CMS 03 live : భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో) దేశంలోనే అత్యంత బరువైన కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ CMS 03 (GSAT-7R)ను నేడు ప్రయోగించింది. భారత నావికాదళం కోసం ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేసిన ఈ మల్టీ-బ్యాండ్ మిలిటరీ కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి ప్రయోగించనున్నారు. ఈ శాటిలైట్ను దేశంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన LVM3 (లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ 3) సహాయంతో అంతరిక్షంలోకి ప్రయోగించనున్నారు. ఈ CMS 03 4,410 కిలోల బరువు ఉంటుంది. ఇంతటి బరువైన ఉపగ్రహాన్ని భారత గడ్డ మీద నుంచి జియోస్టేషనరీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్బిట్ (GTO)లోకి ప్రయోగించేందుకు ప్రయత్నించడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. ఇస్రో అందించిన సమాచారం ప్రకారం, మల్టీ-బ్యాండ్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ CMS-03 భారత ప్రధాన భూభాగంతో సహా విస్తారమైన సముద్ర ప్రాంతానికి సేవలను అందిస్తుంది. ఈ ఉపగ్రహం "C", "Extended C", "Q" బ్యాండ్లలో వాయిస్, డేటా, వీడియో లింక్ల కోసం ట్రాన్స్పాండర్ సౌకర్యాలను అందిస్తుంది. ఇది మారుమూల ప్రాంతాలలో నేవీ డిజిటల్ కనెక్టివిటీని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది, వ్యూహాత్మక అనువర్తనాలను బలోపేతం చేస్తుంది.
