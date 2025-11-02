ETV Bharat / Videos

LIVE : ఇస్రో "LVM3 M5" బాహుబలి రాకెట్ ప్రయోగం - ప్రత్యక్షప్రసారం - ISRO LAUNCHING SATELLITE CMS 03

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 5:17 PM IST

1 Min Read
ISRO launching satellite CMS 03 live : భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో) దేశంలోనే అత్యంత బరువైన కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ CMS 03 (GSAT-7R)ను నేడు ప్రయోగించింది. భారత నావికాదళం కోసం ప్రత్యేకంగా అభివృద్ధి చేసిన ఈ మల్టీ-బ్యాండ్ మిలిటరీ కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధావన్ అంతరిక్ష కేంద్రం నుంచి ప్రయోగించనున్నారు. ఈ శాటిలైట్​ను దేశంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన LVM3 (లాంచ్ వెహికల్ మార్క్ 3) సహాయంతో అంతరిక్షంలోకి ప్రయోగించనున్నారు. ఈ CMS 03 4,410 కిలోల బరువు ఉంటుంది. ఇంతటి బరువైన ఉపగ్రహాన్ని భారత గడ్డ మీద నుంచి జియోస్టేషనరీ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆర్బిట్ (GTO)లోకి ప్రయోగించేందుకు ప్రయత్నించడం ఇదే తొలిసారి కావడం గమనార్హం. ఇస్రో అందించిన సమాచారం ప్రకారం, మల్టీ-బ్యాండ్ కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్ CMS-03 భారత ప్రధాన భూభాగంతో సహా విస్తారమైన సముద్ర ప్రాంతానికి సేవలను అందిస్తుంది. ఈ ఉపగ్రహం "C", "Extended C", "Q" బ్యాండ్​లలో వాయిస్, డేటా, వీడియో లింక్‌ల కోసం ట్రాన్స్‌పాండర్ సౌకర్యాలను అందిస్తుంది. ఇది మారుమూల ప్రాంతాలలో నేవీ డిజిటల్ కనెక్టివిటీని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది, వ్యూహాత్మక అనువర్తనాలను బలోపేతం చేస్తుంది. 

ISRO LIVE
ISRO CMS03 SATELLITE LAUNCH
ISRO GSAT 7R LIVE
ISRO LVM3 M5 LAUNCH LIVE
ISRO LAUNCHING SATELLITE CMS 03

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

