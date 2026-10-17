ETV Bharat / Videos

LIVE: ఐపీఎస్ బ్యాచ్ పాసింగ్‌అవుట్ పరేడ్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
సర్ధార్ వల్లభ్‌బాయి పటేల్‌ జాతీయ పోలీసు అకాడమీలో ఐపీఎస్ బ్యాచ్ పాసింగ్‌అవుట్ పరేడ్ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 17, 2026 at 7:53 AM IST

|

Updated : October 17, 2026 at 10:29 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

IPS Passing Out Parade Hyderabad LIVE: హైదరాబాద్​లోని సర్ధార్ వల్లభ్‌బాయి పటేల్‌ జాతీయ పోలీసు అకాడమీలో ఐపీఎస్ బ్యాచ్ పాసింగ్‌అవుట్ పరేడ్ నిర్వహిస్తున్నారు. ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి గోవింద్‌ మోహన్ హాజరయ్యారు. హైదరాబాద్‌ అకాడమీలో 151 మంది ఐపీఎస్‌లు శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్ జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో ఐపీఎస్ 78వ బ్యాచ్ పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ నిర్వహిస్తున్నారు. అకాడమీలో శిక్షణ తీసుకున్న మొత్తం 151 మంది అధికారుల్లో 135 మంది ఐపీఎస్ అధికారులు మరో 16 మంది విదేశీయులు ఉన్నారు. వీరిలో 37 మంది మహిళా అధికారులు కూడా ఉన్నారు. విదేశీయుల్లో నేపాల్, భూటాన్, మాల్ దీవ్స్​కు చెందిన అధికారులు ఉన్నారు. శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న వారిలో ఆంధ్రప్రదేశ్​కి 8 మందిని, తెలంగాణకు ఇద్దరు అధికారుల కేటాయించారు.హైదరాబాద్ జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో ఐపీఎస్ 78వ బ్యాచ్ పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ నిర్వహిస్తున్నారు. అకాడమీలో శిక్షణ తీసుకున్న మొత్తం 151 మంది అధికారుల్లో 135 మంది ఐపీఎస్ అధికారులు మరో 16 మంది విదేశీయులు ఉన్నారు.

IPS Passing Out Parade Hyderabad LIVE: హైదరాబాద్​లోని సర్ధార్ వల్లభ్‌బాయి పటేల్‌ జాతీయ పోలీసు అకాడమీలో ఐపీఎస్ బ్యాచ్ పాసింగ్‌అవుట్ పరేడ్ నిర్వహిస్తున్నారు. ముఖ్య అతిథిగా కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి గోవింద్‌ మోహన్ హాజరయ్యారు. హైదరాబాద్‌ అకాడమీలో 151 మంది ఐపీఎస్‌లు శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్ జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో ఐపీఎస్ 78వ బ్యాచ్ పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ నిర్వహిస్తున్నారు. అకాడమీలో శిక్షణ తీసుకున్న మొత్తం 151 మంది అధికారుల్లో 135 మంది ఐపీఎస్ అధికారులు మరో 16 మంది విదేశీయులు ఉన్నారు. వీరిలో 37 మంది మహిళా అధికారులు కూడా ఉన్నారు. విదేశీయుల్లో నేపాల్, భూటాన్, మాల్ దీవ్స్​కు చెందిన అధికారులు ఉన్నారు. శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న వారిలో ఆంధ్రప్రదేశ్​కి 8 మందిని, తెలంగాణకు ఇద్దరు అధికారుల కేటాయించారు.హైదరాబాద్ జాతీయ పోలీస్ అకాడమీలో ఐపీఎస్ 78వ బ్యాచ్ పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ నిర్వహిస్తున్నారు. అకాడమీలో శిక్షణ తీసుకున్న మొత్తం 151 మంది అధికారుల్లో 135 మంది ఐపీఎస్ అధికారులు మరో 16 మంది విదేశీయులు ఉన్నారు.

Last Updated : October 17, 2026 at 10:29 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NATIONAL POLICE ACADEMY HYDERABAD
IPS BATCH NATIONAL POLICE ACADEMY
ఐపీఎస్ బ్యాచ్ పాసింగ్‌అవుట్ పరేడ్
78TH IPS BATCH HYDERABAD ACADEMY
IPS PASSING OUT PARADE LIVE

ఇలాంటి కథనాలు

Tirumala Navaratri Brahmotsavam LIVE

LIVE: హనుమంత వాహనంపై మాఢవీధుల్లో మలయప్పస్వామి- ప్రత్యక్ష ప్రసారం

October 17, 2026 at 8:12 AM IST
Indrakeeladri Sri Mahalakshmi Devi Alankaram Live

LIVE: ఇంద్రకీలాద్రిపై ఏడోరోజు దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

October 17, 2026 at 7:20 AM IST
GARUDA_VAHANAM_LIVE

LIVE: తిరుమలలో శ్రీవారి గరుడవాహన సేవ - ప్రత్యక్షప్రసారం

October 16, 2026 at 6:41 PM IST
దుర్గమ్మకు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు

LIVE: దుర్గమ్మకు పట్టువస్త్రాలు సమర్పించిన సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

October 16, 2026 at 4:44 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.