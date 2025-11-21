LIVE : ఫార్ములా ఈ-కార్ రేసింగ్ కేసు విచారణపై కేటీఆర్ ప్రెస్మీట్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - E FORMULA CASE KTR
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 21, 2025 at 12:05 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 12:31 PM IST
Formula E Car Case On Ktr LIVE : ఈ-కార్ రేసింగ్ కేసులో కేటీఆర్ ప్రాసిక్యూషన్కు గవర్నర్ అనుమతులిచ్చారు. ఆయనను ఏసీబీ విచారించేందుకు అనుమతులు మంజూరు చేశారు. ఇప్పటికే ఫార్ములా ఈ-కార్ రేసింగ్లో 4 సార్లు ఏసీబీ విచారణకు కేటీఆర్ హాజరయ్యారు. రూ. 54.88 కోట్ల నిధులు దుర్వినియోగం కేసులో ఏసీబీ ఈ విచారణ జరుపుతోంది. ఈ కేసులో కేటీఆర్ పాత్రపై సాక్ష్యాలు ఉన్నాయంటూ ప్రాసిక్యూషన్కు అనుమతి ఇవ్వాలంటూ గవర్నర్ను ఏసీబీ అనుమతి కోరింది. ఈ మేరకు గతంలోనే ఏసీబీ లేఖ రాసింది. దానిని పరిశీలించిన గవర్నర్ తాజాగా కేటీఆర్ విచారణకు అనుమతి జారీ చేశారు. ఈ-కార్ రేసింగ్ కేసులో ఏసీబీ త్వరలోనే ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేయనుంది. ఈ-కార్ రేసింగ్పై 2022 అక్టోబరు 25న ఒప్పందం కుదిరింది. ఫార్ములా-ఈ ఆపరేషన్స్, ఏస్నెక్ట్స్జెన్, పురపాలక శాఖలు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. 2023లో హైదరాబాద్లోని నెక్లెస్ రోడ్డులో తొమ్మిదో సీజన్ నిర్వహించారు తదుపరి సీజన్ నుంచి ఏస్నెక్ట్స్జెన్ అకస్మాత్తుగా తప్పుకుంది. ఈ వ్యవహారమే వివాదానికి తెరలేపింది. తనపై ఏసీబీ విచారణకు అనుమతిపై కేటీఆర్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్లో చూద్దాం
Formula E Car Case On Ktr LIVE : ఈ-కార్ రేసింగ్ కేసులో కేటీఆర్ ప్రాసిక్యూషన్కు గవర్నర్ అనుమతులిచ్చారు. ఆయనను ఏసీబీ విచారించేందుకు అనుమతులు మంజూరు చేశారు. ఇప్పటికే ఫార్ములా ఈ-కార్ రేసింగ్లో 4 సార్లు ఏసీబీ విచారణకు కేటీఆర్ హాజరయ్యారు. రూ. 54.88 కోట్ల నిధులు దుర్వినియోగం కేసులో ఏసీబీ ఈ విచారణ జరుపుతోంది. ఈ కేసులో కేటీఆర్ పాత్రపై సాక్ష్యాలు ఉన్నాయంటూ ప్రాసిక్యూషన్కు అనుమతి ఇవ్వాలంటూ గవర్నర్ను ఏసీబీ అనుమతి కోరింది. ఈ మేరకు గతంలోనే ఏసీబీ లేఖ రాసింది. దానిని పరిశీలించిన గవర్నర్ తాజాగా కేటీఆర్ విచారణకు అనుమతి జారీ చేశారు. ఈ-కార్ రేసింగ్ కేసులో ఏసీబీ త్వరలోనే ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేయనుంది. ఈ-కార్ రేసింగ్పై 2022 అక్టోబరు 25న ఒప్పందం కుదిరింది. ఫార్ములా-ఈ ఆపరేషన్స్, ఏస్నెక్ట్స్జెన్, పురపాలక శాఖలు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. 2023లో హైదరాబాద్లోని నెక్లెస్ రోడ్డులో తొమ్మిదో సీజన్ నిర్వహించారు తదుపరి సీజన్ నుంచి ఏస్నెక్ట్స్జెన్ అకస్మాత్తుగా తప్పుకుంది. ఈ వ్యవహారమే వివాదానికి తెరలేపింది. తనపై ఏసీబీ విచారణకు అనుమతిపై కేటీఆర్ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్లో చూద్దాం