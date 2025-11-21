ETV Bharat / Videos

LIVE : ఫార్ములా ఈ-కార్‌ రేసింగ్‌ కేసు విచారణపై కేటీఆర్​ ప్రెస్​మీట్ - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - E FORMULA CASE KTR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 21, 2025 at 12:05 PM IST

|

Updated : November 21, 2025 at 12:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Formula E Car Case On Ktr LIVE : ఈ-కార్​ రేసింగ్ కేసులో కేటీఆర్​ ప్రాసిక్యూషన్​కు గవర్నర్ అనుమతులిచ్చారు. ఆయనను ఏసీబీ విచారించేందుకు అనుమతులు మంజూరు చేశారు. ఇప్పటికే ఫార్ములా ఈ-కార్ రేసింగ్​లో 4 సార్లు ఏసీబీ విచారణకు కేటీఆర్​ హాజరయ్యారు. రూ. 54.88 కోట్ల నిధులు దుర్వినియోగం కేసులో ఏసీబీ ఈ విచారణ జరుపుతోంది. ఈ కేసులో కేటీఆర్​ పాత్రపై సాక్ష్యాలు ఉన్నాయంటూ ప్రాసిక్యూషన్​కు అనుమతి ఇవ్వాలంటూ గవర్నర్​ను ఏసీబీ అనుమతి కోరింది. ఈ మేరకు గతంలోనే ఏసీబీ లేఖ రాసింది. దానిని పరిశీలించిన గవర్నర్ తాజాగా కేటీఆర్​ విచారణకు అనుమతి జారీ చేశారు. ఈ-కార్​ రేసింగ్ కేసులో ఏసీబీ త్వరలోనే ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేయనుంది. ఈ-కార్ రేసింగ్​పై 2022 అక్టోబరు 25న ఒప్పందం కుదిరింది. ఫార్ములా-ఈ ఆపరేషన్స్, ఏస్‌నెక్ట్స్‌జెన్​, పురపాలక శాఖలు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. 2023లో హైదరాబాద్​లోని నెక్లెస్ రోడ్డులో తొమ్మిదో సీజన్ నిర్వహించారు తదుపరి సీజన్​ నుంచి ఏస్‌నెక్ట్స్‌జెన్ అకస్మాత్తుగా తప్పుకుంది. ఈ వ్యవహారమే వివాదానికి తెరలేపింది. తనపై ఏసీబీ విచారణకు అనుమతిపై కేటీఆర్​ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్​లో చూద్దాం

 

Formula E Car Case On Ktr LIVE : ఈ-కార్​ రేసింగ్ కేసులో కేటీఆర్​ ప్రాసిక్యూషన్​కు గవర్నర్ అనుమతులిచ్చారు. ఆయనను ఏసీబీ విచారించేందుకు అనుమతులు మంజూరు చేశారు. ఇప్పటికే ఫార్ములా ఈ-కార్ రేసింగ్​లో 4 సార్లు ఏసీబీ విచారణకు కేటీఆర్​ హాజరయ్యారు. రూ. 54.88 కోట్ల నిధులు దుర్వినియోగం కేసులో ఏసీబీ ఈ విచారణ జరుపుతోంది. ఈ కేసులో కేటీఆర్​ పాత్రపై సాక్ష్యాలు ఉన్నాయంటూ ప్రాసిక్యూషన్​కు అనుమతి ఇవ్వాలంటూ గవర్నర్​ను ఏసీబీ అనుమతి కోరింది. ఈ మేరకు గతంలోనే ఏసీబీ లేఖ రాసింది. దానిని పరిశీలించిన గవర్నర్ తాజాగా కేటీఆర్​ విచారణకు అనుమతి జారీ చేశారు. ఈ-కార్​ రేసింగ్ కేసులో ఏసీబీ త్వరలోనే ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేయనుంది. ఈ-కార్ రేసింగ్​పై 2022 అక్టోబరు 25న ఒప్పందం కుదిరింది. ఫార్ములా-ఈ ఆపరేషన్స్, ఏస్‌నెక్ట్స్‌జెన్​, పురపాలక శాఖలు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. 2023లో హైదరాబాద్​లోని నెక్లెస్ రోడ్డులో తొమ్మిదో సీజన్ నిర్వహించారు తదుపరి సీజన్​ నుంచి ఏస్‌నెక్ట్స్‌జెన్ అకస్మాత్తుగా తప్పుకుంది. ఈ వ్యవహారమే వివాదానికి తెరలేపింది. తనపై ఏసీబీ విచారణకు అనుమతిపై కేటీఆర్​ మీడియాతో మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్​లో చూద్దాం

 

Last Updated : November 21, 2025 at 12:31 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ఫార్ములా ఈ కార్‌ రేసింగ్‌ కేసు
E FORMULA CASE KTR
FORMULA ONE CASE ON KTR
KTR LIVE
E FORMULA CASE KTR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Indiramma Saree Distribution Live

LIVE : ఇందిరాగాంధీ జయంతి సందర్భంగా చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం

November 19, 2025 at 12:16 PM IST
Sri Sathya Sai Centenary Celebrations Live

LIVE : సత్యసాయి బాబా శత జయంతి వేడుకలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

November 19, 2025 at 10:41 AM IST
CP sajjanar Press Meet on Movie Piracy Case Live

LIVE : ఐబొమ్మ కీలక నిందితుడి అరెస్ట్ వివరాలు వెల్లడిస్తున్న సీపీ సజ్జనార్

November 17, 2025 at 11:39 AM IST
Ramoji excellence Awards 2025 Live

LIVE : ‘రామోజీ ఎక్స్​లెన్స్​’ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

November 16, 2025 at 6:29 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.