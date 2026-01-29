విజయవాడ సిటీ నాట్ సేఫ్ ఫర్ క్రిమినల్స్: సీపీ రాజశేఖరబాబు - CP RAJASHKARA BABU
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 7:29 PM IST
Interview with Vijayawada CP Rajashekara Babu: నేరాలు, అసాంఘిక కార్యకలాపాలు తగ్గించి, శాంతి భద్రతలు పెంచాలి. ట్రాఫిక్ను క్రమబద్ధీకరించాలి. ఇలాంటి ఎన్నో లక్ష్యాలను విజయవాడ పోలీసులు నిర్దేశించుకున్నారు. మరి ఇవన్నీ సాధించాలంటే ఎలా? మానవ వనరులతోనే ఈ పనులన్నీ సాధ్యం కాకపోవచ్చు. అందుకే అత్యాధునిక సాంకేతికతను పోలీసులు అందిపుచ్చుకున్నారు. సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటుతో నేరం జరిగిన 24-36 గంటల్లోనే కేసులను ఛేదిస్తున్నారు. పలు నేరాలను ఛేదించడంలో సీసీటీవీ ఫుటేజ్లు కీలక ఆధారంగా మారుతున్నాయి. సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటుతో క్రైమ్ రేట్ 30% వరకు తగ్గిందన్నారు. ట్రాఫిక్ నియంత్రణకు ప్రత్యేకంగా అస్త్రం యాప్ తీసుకొచ్చారు. సైబర్ నేరాలను తగ్గించేందుకు సైబర్ సురక్ష యాప్ను పరిచయం చేశారు. ఇలా ఎన్నో విధాలుగా పోలీసులు టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నారు. అంతే కాకుండా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ పరిజ్ఞానంతో పలు నేరాల్లో నిందితులను గుర్తిస్తున్నారు.
"బెజవాజడలో నేరం చేయాలంటేనే వణికిపోయే విధంగా టెక్నాలజీ ఇన్ పోలీసింగ్ను సమర్థంగా అమలు చేస్తున్నాం. రాబోయే కాలంలో అత్యాధునిక సాంకేతికతను వినియోగించి భద్రతను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్తాం." -రాజశేఖరబాబు, విజయవాడ సీపీ
