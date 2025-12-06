ETV Bharat / Videos

బాల్య వివాహాలపై పోరాటం - ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్న బెజవాడ అమ్మాయి - YUVA ON SOCIAL ACTIVIST SOUJANYA

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 6, 2025 at 7:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Interview With Social Activist Soujanya From Vijayawada: ప్రస్తుత తరుణంలో బాల్యవివాహాలు పెరిగిపోతున్నాయి. బాల్యవివాహాలనేవి చట్టరీత్యా నేరం, బాల్య వివాహాల నిరోధానికి మనం అంతా కలిసి కట్టుగా పని చేయాలని మనమంతా పలు నినాదాలను వినే ఉంటాం. కానీ వాటిని ఆచరణలోనికి తీసుకురావడంలో ఎందుకో వెనకబడి ఉన్నాం. బాల్య వివాహాల కట్టడికి ఎన్ని చట్టాలున్నా వీటి పట్ల ప్రభుత్వం ఎంత కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నా సరే నేటికీ అనేక చోట్ల ఇవి జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఏది మంచో ఏది చెడో తెలియని వయసులోనే ప్రేమ పెళ్లి చేసుకునే వాళ్లు కొందరైతే, తల్లిదండ్రుల ఒత్తిళ్లతో ఒప్పుకున్న వారు మరికొందరు ఇందులో ఉంటుండటం గమనార్హం. అదే విధంగా ఏదైనా సమస్య వస్తే అర్ధాంతరంగా వివాహ బంధాన్ని సైతం మధ్యలోనే వదిలేస్తున్నారు. దీనికి తోడు టీనేజ్‌లో పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలను కూడా ఎదుర్కొంటున్నారు. మరి వీటి కట్టడికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి? ఇవే అంశాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్న యువ సామాజిక కార్యకర్త సౌజన్య ఏమన్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

Interview With Social Activist Soujanya From Vijayawada: ప్రస్తుత తరుణంలో బాల్యవివాహాలు పెరిగిపోతున్నాయి. బాల్యవివాహాలనేవి చట్టరీత్యా నేరం, బాల్య వివాహాల నిరోధానికి మనం అంతా కలిసి కట్టుగా పని చేయాలని మనమంతా పలు నినాదాలను వినే ఉంటాం. కానీ వాటిని ఆచరణలోనికి తీసుకురావడంలో ఎందుకో వెనకబడి ఉన్నాం. బాల్య వివాహాల కట్టడికి ఎన్ని చట్టాలున్నా వీటి పట్ల ప్రభుత్వం ఎంత కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నా సరే నేటికీ అనేక చోట్ల ఇవి జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఏది మంచో ఏది చెడో తెలియని వయసులోనే ప్రేమ పెళ్లి చేసుకునే వాళ్లు కొందరైతే, తల్లిదండ్రుల ఒత్తిళ్లతో ఒప్పుకున్న వారు మరికొందరు ఇందులో ఉంటుండటం గమనార్హం. అదే విధంగా ఏదైనా సమస్య వస్తే అర్ధాంతరంగా వివాహ బంధాన్ని సైతం మధ్యలోనే వదిలేస్తున్నారు. దీనికి తోడు టీనేజ్‌లో పెళ్లి చేసుకోవడం వల్ల అనేక అనారోగ్య సమస్యలను కూడా ఎదుర్కొంటున్నారు. మరి వీటి కట్టడికి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి? ఇవే అంశాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పిస్తున్న యువ సామాజిక కార్యకర్త సౌజన్య ఏమన్నారో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.  

For All Latest Updates

TAGGED:

AWARENESS ON CHILD MARRIAGES
YUVA SPECIAL STORY ON SOUJANYA
SOUJANYA ON CHILD MARRIAGES
SOUJANYAINTERVIEWONCHILDMARRIAGES
YUVA ON SOCIAL ACTIVIST SOUJANYA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

RTC BUS SERVICES

ఇండిగో ఎఫెక్ట్ - అదనపు సర్వీసులకు ఆర్టీసీ సై

December 6, 2025 at 3:32 PM IST
Bear Hulchul in Rayadurgam Town at Anantapur District

పట్టపగలే ఎలుగుబంటి సంచారం - భయాందోళనలో ప్రజలు

December 2, 2025 at 7:08 PM IST
Cleaner sets private bus on fire

డ్రైవర్​ క్లీనర్​ల మధ్య గొడవ - ప్రైవేట్​ స్కూల్​ బస్సుకు నిప్పు

December 2, 2025 at 3:09 PM IST
Nara_Lokesh_Praises_Maths_Teacher

పాటలతో గణితం నేర్పిస్తున్న టీచర్ - ప్రశంసించిన మంత్రి లోకేశ్

November 27, 2025 at 5:19 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.