డిగ్రీలు ఉన్నా కొలువు దక్కలేదా? - ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్తో ఉపాధి మార్గాలు - SKILL DEVELOPMENT OFFICER INTERVIEW
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 11:26 AM IST
Interview with Skill Development Officer Deepthi : చదువుకున్నాం. సిటీకీ వెళ్లాం. ఇంటర్వ్యూలకు తిరిగాం. ఐనా రిజెక్ట్ అయ్యాం. చాలామంది యువత ఎదుర్కొనే సమస్య ఇది. దీనికి కారణం అర్హతల్లో లోపం కాదు, పరిశ్రమలు కోరుకుంటున్న టెక్నికల్ స్కిల్స్ లేకపోవడమే. ఈ గ్యాప్ను పూర్తి చేయడానికే ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సంస్థ రంగంలోకి దిగింది. వివిధ రంగాల్లో నైపుణ్య శిక్షణ ఇప్పించి, గడిచిన 2 ఏళ్లలో కర్నూలు జిల్లాలో 96 మెగా జాబ్ మేళాలు నిర్వహించింది. వేలాది మందికి కొలువులు కల్పించేలా కృషి చేసింది. యువత నైపుణ్యం అందిపుచ్చుకుంటే ఎక్కువ వేతనంతో ప్రముఖ కంపెనీల్లో ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉందని కర్నూలు జిల్లా ఉపాధి కల్పన, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ దీప్తి అన్నారు. ఐటీఐ, బీటెక్, టెక్నాలజీలో ప్రావీణ్యం సాధించిన వారికి మంచి భవిష్యత్తు ఉందన్నారు. త్వరలోనే ఓర్వకల్లు ఇండస్ట్రియల్ హబ్లో విరివిగా పరిశ్రమలు ప్రారంభమైతే వేలాది ఉద్యోగాలు లభిస్తాయన్నారు. రెండేళ్లలో 25 వేల మంది యువతకు వివిధ రంగాల్లో నైపుణ్య శిక్షణ ఇప్పించి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించామన్నారు.
Interview with Skill Development Officer Deepthi : చదువుకున్నాం. సిటీకీ వెళ్లాం. ఇంటర్వ్యూలకు తిరిగాం. ఐనా రిజెక్ట్ అయ్యాం. చాలామంది యువత ఎదుర్కొనే సమస్య ఇది. దీనికి కారణం అర్హతల్లో లోపం కాదు, పరిశ్రమలు కోరుకుంటున్న టెక్నికల్ స్కిల్స్ లేకపోవడమే. ఈ గ్యాప్ను పూర్తి చేయడానికే ఏపీ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సంస్థ రంగంలోకి దిగింది. వివిధ రంగాల్లో నైపుణ్య శిక్షణ ఇప్పించి, గడిచిన 2 ఏళ్లలో కర్నూలు జిల్లాలో 96 మెగా జాబ్ మేళాలు నిర్వహించింది. వేలాది మందికి కొలువులు కల్పించేలా కృషి చేసింది. యువత నైపుణ్యం అందిపుచ్చుకుంటే ఎక్కువ వేతనంతో ప్రముఖ కంపెనీల్లో ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉందని కర్నూలు జిల్లా ఉపాధి కల్పన, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ దీప్తి అన్నారు. ఐటీఐ, బీటెక్, టెక్నాలజీలో ప్రావీణ్యం సాధించిన వారికి మంచి భవిష్యత్తు ఉందన్నారు. త్వరలోనే ఓర్వకల్లు ఇండస్ట్రియల్ హబ్లో విరివిగా పరిశ్రమలు ప్రారంభమైతే వేలాది ఉద్యోగాలు లభిస్తాయన్నారు. రెండేళ్లలో 25 వేల మంది యువతకు వివిధ రంగాల్లో నైపుణ్య శిక్షణ ఇప్పించి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించామన్నారు.