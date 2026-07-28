ETV Bharat / Videos

డిగ్రీలు ఉన్నా కొలువు దక్కలేదా? - ఏపీ స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌తో ఉపాధి మార్గాలు - SKILL DEVELOPMENT OFFICER INTERVIEW

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
డిగ్రీలు ఉన్నా కొలువు దక్కలేదా? - ఏపీ స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌తో ఉపాధి మార్గాలు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 11:26 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Interview with Skill Development Officer Deepthi : చదువుకున్నాం. సిటీకీ వెళ్లాం. ఇంటర్వ్యూలకు తిరిగాం. ఐనా రిజెక్ట్‌ అయ్యాం. చాలామంది యువత ఎదుర్కొనే సమస్య ఇది. దీనికి కారణం అర్హతల్లో లోపం కాదు, పరిశ్రమలు కోరుకుంటున్న టెక్నికల్‌ స్కిల్స్‌ లేకపోవడమే. ఈ గ్యాప్‌ను పూర్తి చేయడానికే ఏపీ స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్ సంస్థ రంగంలోకి దిగింది. వివిధ రంగాల్లో నైపుణ్య శిక్షణ ఇప్పించి, గడిచిన 2 ఏళ్లలో కర్నూలు జిల్లాలో 96 మెగా జాబ్‌ మేళాలు నిర్వహించింది. వేలాది మందికి కొలువులు కల్పించేలా కృషి చేసింది. యువత నైపుణ్యం అందిపుచ్చుకుంటే ఎక్కువ వేతనంతో ప్రముఖ కంపెనీల్లో ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉందని కర్నూలు జిల్లా ఉపాధి కల్పన, స్కిల్ డెవలప్​మెంట్ ఆఫీసర్ దీప్తి అన్నారు. ఐటీఐ, బీటెక్, టెక్నాలజీలో ప్రావీణ్యం సాధించిన వారికి మంచి భవిష్యత్తు ఉందన్నారు. త్వరలోనే ఓర్వకల్లు ఇండస్ట్రియల్ హబ్​లో విరివిగా పరిశ్రమలు ప్రారంభమైతే వేలాది ఉద్యోగాలు లభిస్తాయన్నారు. రెండేళ్లలో 25 వేల మంది యువతకు వివిధ రంగాల్లో నైపుణ్య శిక్షణ ఇప్పించి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించామన్నారు. 

Interview with Skill Development Officer Deepthi : చదువుకున్నాం. సిటీకీ వెళ్లాం. ఇంటర్వ్యూలకు తిరిగాం. ఐనా రిజెక్ట్‌ అయ్యాం. చాలామంది యువత ఎదుర్కొనే సమస్య ఇది. దీనికి కారణం అర్హతల్లో లోపం కాదు, పరిశ్రమలు కోరుకుంటున్న టెక్నికల్‌ స్కిల్స్‌ లేకపోవడమే. ఈ గ్యాప్‌ను పూర్తి చేయడానికే ఏపీ స్కిల్‌ డెవలప్‌మెంట్ సంస్థ రంగంలోకి దిగింది. వివిధ రంగాల్లో నైపుణ్య శిక్షణ ఇప్పించి, గడిచిన 2 ఏళ్లలో కర్నూలు జిల్లాలో 96 మెగా జాబ్‌ మేళాలు నిర్వహించింది. వేలాది మందికి కొలువులు కల్పించేలా కృషి చేసింది. యువత నైపుణ్యం అందిపుచ్చుకుంటే ఎక్కువ వేతనంతో ప్రముఖ కంపెనీల్లో ఉద్యోగం లభించే అవకాశం ఉందని కర్నూలు జిల్లా ఉపాధి కల్పన, స్కిల్ డెవలప్​మెంట్ ఆఫీసర్ దీప్తి అన్నారు. ఐటీఐ, బీటెక్, టెక్నాలజీలో ప్రావీణ్యం సాధించిన వారికి మంచి భవిష్యత్తు ఉందన్నారు. త్వరలోనే ఓర్వకల్లు ఇండస్ట్రియల్ హబ్​లో విరివిగా పరిశ్రమలు ప్రారంభమైతే వేలాది ఉద్యోగాలు లభిస్తాయన్నారు. రెండేళ్లలో 25 వేల మంది యువతకు వివిధ రంగాల్లో నైపుణ్య శిక్షణ ఇప్పించి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించామన్నారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

AP SKILL DEVELOPMENT
SKILL DEVELOPMENT OFFICER DEEPTHI
INTERVIEW WITH OFFICER DEEPTHI
96 MEGA JOBS IN KURNOOL DISTRICT
SKILL DEVELOPMENT OFFICER INTERVIEW

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Nara Bhuvaneswari Kuppam Visit

40 ఏళ్లుగా చంద్రబాబును ఆదరిస్తున్న కుప్పం ప్రజలకు రుణపడి ఉంటా: నారా భువనేశ్వరి

July 27, 2026 at 8:20 PM IST
June Recovery Mela in Visakha

విశాఖలో ప్రాపర్టీ రికవరీ మేళా - బాధితులకు కోటికి పైగా విలువైన వస్తువుల అందజేత

July 27, 2026 at 6:32 PM IST
Alluri Sitarama Raju International Airport Inauguration

ఆగస్టు 1న భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం - 7 వేల మంది పోలీసులతో భద్రత

July 27, 2026 at 3:50 PM IST
No Flood Water In Godavari Konaseema

ఎల్‌నినో ప్రభావం - ఇసుక తిన్నెలను తలపిస్తున్న గోదావరి

July 27, 2026 at 1:25 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.