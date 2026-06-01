ప్రొటోటైప్ ఉపకరణాల తయారీకి కియా ఇండస్ట్రీస్​తో ఒప్పందం: ధాత్రి, రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ సీఈవో - RTIH CEO DHATRI REDDY INTERVIEW

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 1, 2026 at 10:00 PM IST

Ratan Tata Innovation Hub CEO Dhatri Reddy Interview: ప్రతి ఇంటి నుంచి ఒక పారిశ్రామికవేత్త తయారుకావాలి. ఇదే కూటమి ప్రభుత్వ సంకల్పం. అందుకు తగట్టుగానే ఆ దిశగా సర్కార్ అడుగులు వేస్తోంది. అదే కోవలో యువపారిశ్రామికవేత్తలను, అంకుర సంస్థలను ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ విధమైన సరికొత్త ఆలోచనలకు సృజనాత్మక పరికరాల తయారీకి ఊతమిచ్చి, సాంకేతిక సహకారం అందించేలా రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ మరో కీలక అడుగు ముందుకేసింది. ప్రొటోటైప్ ఉపకరణాల తయారీకి సంబంధించి ఎపిక్ ల్యాబ్ ఏర్పాటుకు ప్రముఖ బహుళజాతి సంస్థ కియా ఇండస్ట్రీస్​తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. విభిన్నంగా ఆలోచించి ఆవిష్కరణలు తయారు చేసే వారికి ఈ ఎపిక్ ల్యాబ్ అద్భుతమైన వేదికగా మారనుంది. రతన్ టాటా హబ్ ఏర్పాటైన ఏడాదిలో ఏం సాధించింది. యువపారిశ్రామికవేత్తలకు ఎలాంటి చేయాత అందించింది. కియాతో ఒప్పందం ద్వారా జరిగే ప్రయోజనాలేంటి? తదితర విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

"ప్రొటోటైప్ ఉపకరణాల తయారీకి సంబంధించి ఎపిక్ ల్యాబ్ ఏర్పాటుకు ప్రముఖ బహుళజాతి సంస్థ కియా ఇండస్ట్రీస్​తో ఈరోజు ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఎపిక్ ల్యాబ్​ ద్వారా ప్రధానంగా యువపారిశ్రామికవేత్తలకు ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరనుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వీటికి సంబంధించి చిన్న చిన్న ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి. అయితే దేశంలో రాష్ట్రంలో అడ్వాన్స్​డ్ ఇన్నోవేటివ్ ప్రోటోటైప్ ల్యాబ్​ను అత్యున్నత ప్రమాణాలతో ఏర్పాటు చేయాలనేది మా సంకల్పం". -ధాత్రి, రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ సీఈవో

