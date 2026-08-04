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తల్లిదండ్రుల సూచనతో పవర్​ లిఫ్టింగ్​ వైపు - చైనాలో కాంస్యం సాధించిన లక్ష్మీ వినయశ్రీ - INTERVIEW WITH POWERLIFTER LAKSHMI

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పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌లో రాణిస్తున్న లక్ష్మీ వినయశ్రీ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 1:28 PM IST

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Interview with Power Lifter Vinayashree : 4 ఏళ్ల కిందటి వరకూ ఆ యువతికి చదువే ప్రపంచం. క్రీడలంటే ఏ మాత్రం ఆసక్తి లేదు. కానీ సైన్యంలో పని చేసిన తండ్రి, వాలీబాల్ క్రీడాకారిణి అయిన తల్లి సూచన మేరకు పవర్ లిఫ్టింగ్ వైపు అడుగులు వేసింది. అతి తక్కువ సమయంలోనే జాతీయ స్థాయిలో బంగారు పతకాలు సాధించింది. అంతర్జాతీయ పోటీల్లో దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశం దక్కించుకుంది. తొలి ప్రయత్నంలోనే చైనాలో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక ఆసియా పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్ షిప్‌లో ఏటూరి లక్ష్మీ వినయ శ్రీ దేశానికి కాంస్యం అందించింది.  

"తొలినాళ్లలో నాకు జిమ్​ అంటేనే పూర్తి అవగాహన లేదు. కేవలం నాలుగేళ్ల వ్యవధిలోనే జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొన్నాను. అలాగే చైనాలో ఆసియా పవర్ లిఫ్టింగ్​లో కాంస్యం సాధించాను. ఈ క్రమంలోనే అంతర్జాతీయ పోటీల్లో దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నా. తల్లిదండ్రులు, కోచ్​ల ప్రోత్సాహంతోనే ఇదంతా సాధ్యమైందని" పవర్ లిఫ్టర్ వినయ శ్రీ తెలిపారు.  

Interview with Power Lifter Vinayashree : 4 ఏళ్ల కిందటి వరకూ ఆ యువతికి చదువే ప్రపంచం. క్రీడలంటే ఏ మాత్రం ఆసక్తి లేదు. కానీ సైన్యంలో పని చేసిన తండ్రి, వాలీబాల్ క్రీడాకారిణి అయిన తల్లి సూచన మేరకు పవర్ లిఫ్టింగ్ వైపు అడుగులు వేసింది. అతి తక్కువ సమయంలోనే జాతీయ స్థాయిలో బంగారు పతకాలు సాధించింది. అంతర్జాతీయ పోటీల్లో దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశం దక్కించుకుంది. తొలి ప్రయత్నంలోనే చైనాలో జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక ఆసియా పవర్ లిఫ్టింగ్ ఛాంపియన్ షిప్‌లో ఏటూరి లక్ష్మీ వినయ శ్రీ దేశానికి కాంస్యం అందించింది.  

"తొలినాళ్లలో నాకు జిమ్​ అంటేనే పూర్తి అవగాహన లేదు. కేవలం నాలుగేళ్ల వ్యవధిలోనే జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొన్నాను. అలాగే చైనాలో ఆసియా పవర్ లిఫ్టింగ్​లో కాంస్యం సాధించాను. ఈ క్రమంలోనే అంతర్జాతీయ పోటీల్లో దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నా. తల్లిదండ్రులు, కోచ్​ల ప్రోత్సాహంతోనే ఇదంతా సాధ్యమైందని" పవర్ లిఫ్టర్ వినయ శ్రీ తెలిపారు.  

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TAGGED:

POWERLIFTER LAKSHMI VINAYASHREE
పవర్‌లిఫ్టర్‌ వినయశ్రీ
INTERVIEW WITH POWERLIFTER LAKSHMI
INTERVIEW WITH POWERLIFTER LAKSHMI

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