ETV Bharat / Videos

సింధూర్​లో మేం తయారుచేసిన మిస్సైల్​ను వాడుతున్నారని తెలిసి కన్నీళ్లు వచ్చాయి : పద్మశ్రీ గ్రహీత చంద్రమౌళి - SHRI AWARDEE CHANDRAMOULI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
సింధూర్​లో మేం తయారుచేసిన మిస్సైల్​ను వాడుతున్నారని తెలిసి కన్నీళ్లు వచ్చాయి : పద్మశ్రీ గ్రహీత చంద్రమౌళి (ET)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 26, 2026 at 9:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Interview with Padma Shri Awardee Chandramouli : ఆకాష్ మిస్సైల్ భారత రక్షణ రంగ అమ్ములపొదలో ఒక కీలక మిస్సైల్. ఉపరితలం నుంచే గగనతలంలోని బహుళ లక్ష్యాలను ఛేదించగల ఈ సూపర్ సోనిక్ మిస్సైల్ రూపకల్పనలో కీలక భూమిక పోషించారు ఖమ్మం జిల్లా మధిరకు చెందిన శాస్త్రవేత్త జి చంద్రమౌళి. డీఆర్​డీఓ, డీఆర్​డీఎల్​లో పని చేసి రిటైర్ అయిన ఆయనను పద్మశ్రీ వరించింది. రక్షణ రంగ పరిశోధనల్లో ఆయన సేవను గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మశ్రీకి ఆయనను ఎంపిక చేసింది. మేం తయారు చేసిన సూపర్ సోనిక్ మిస్సైల్​ను వాడుతున్నారని తెలియడంతో 5 నిమిషాల పాటు ఆనందభాష్పాలు వచ్చాయని, పద్మశ్రీ తనకు రావడం గర్వకారణంగా ఉందని అంటున్న విశ్రాంత శాస్త్రవేత్త జి.చంద్రమౌళితో ప్రత్యేక ముఖాముఖి.

చంద్రమౌళి నేపథ్యం : మధిర రాయపట్నం వీధిలో ఉన్న గడ్డమణుగు సత్యనారాయణ, అన్నపూర్ణల నాలుగో సంతానం చంద్రమౌళి. చిన్ననాటి నుంచి చదువు, ఆటపాటల్లో చంద్రమౌళి ఎప్పుడూ ముందు ఉండేవాడు. తండ్రి సత్యనారాయణ ఎమ్మార్వో పని చేశారు. ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు, నలుగురు అన్నదమ్ములు. ఉన్నత విద్యావంతులైన కుటుంబమైనా తండ్రికి వ్యవసాయం అంటే ఎక్కువ ఇష్టం. స్థానిక రైతులకు, వ్యవసాయ కూలీలతో వారికి కుటుంబానికి మంచి అనుబంధం ఉండేది. చంద్రమౌళి స్థానిక బ్రాహ్మణ వీధిలో ఉన్న ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో అయిదో తరగతి పూర్తి చేశారు. మధిర జూనియర్‌ కళాశాలలోనే ఇంటర్మీడియట్​లో చదువుకున్నారు. నేటికీ మధిరకు అప్పుడప్పుడూ వస్తుంటారు. మాజీ రాష్ట్రపతి, అప్పటి డీఆర్​డీవో చీఫ్ కలాం బృందంలో మిస్సైల్‌ విభాగంలో పని చేస్తూ ఆకాష్‌ క్షిపణి ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్‌గా భారత రక్షణ రంగానికి విశిష్ట సేవలు అందించారు.

Interview with Padma Shri Awardee Chandramouli : ఆకాష్ మిస్సైల్ భారత రక్షణ రంగ అమ్ములపొదలో ఒక కీలక మిస్సైల్. ఉపరితలం నుంచే గగనతలంలోని బహుళ లక్ష్యాలను ఛేదించగల ఈ సూపర్ సోనిక్ మిస్సైల్ రూపకల్పనలో కీలక భూమిక పోషించారు ఖమ్మం జిల్లా మధిరకు చెందిన శాస్త్రవేత్త జి చంద్రమౌళి. డీఆర్​డీఓ, డీఆర్​డీఎల్​లో పని చేసి రిటైర్ అయిన ఆయనను పద్మశ్రీ వరించింది. రక్షణ రంగ పరిశోధనల్లో ఆయన సేవను గుర్తించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం పద్మశ్రీకి ఆయనను ఎంపిక చేసింది. మేం తయారు చేసిన సూపర్ సోనిక్ మిస్సైల్​ను వాడుతున్నారని తెలియడంతో 5 నిమిషాల పాటు ఆనందభాష్పాలు వచ్చాయని, పద్మశ్రీ తనకు రావడం గర్వకారణంగా ఉందని అంటున్న విశ్రాంత శాస్త్రవేత్త జి.చంద్రమౌళితో ప్రత్యేక ముఖాముఖి.

చంద్రమౌళి నేపథ్యం : మధిర రాయపట్నం వీధిలో ఉన్న గడ్డమణుగు సత్యనారాయణ, అన్నపూర్ణల నాలుగో సంతానం చంద్రమౌళి. చిన్ననాటి నుంచి చదువు, ఆటపాటల్లో చంద్రమౌళి ఎప్పుడూ ముందు ఉండేవాడు. తండ్రి సత్యనారాయణ ఎమ్మార్వో పని చేశారు. ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు, నలుగురు అన్నదమ్ములు. ఉన్నత విద్యావంతులైన కుటుంబమైనా తండ్రికి వ్యవసాయం అంటే ఎక్కువ ఇష్టం. స్థానిక రైతులకు, వ్యవసాయ కూలీలతో వారికి కుటుంబానికి మంచి అనుబంధం ఉండేది. చంద్రమౌళి స్థానిక బ్రాహ్మణ వీధిలో ఉన్న ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో అయిదో తరగతి పూర్తి చేశారు. మధిర జూనియర్‌ కళాశాలలోనే ఇంటర్మీడియట్​లో చదువుకున్నారు. నేటికీ మధిరకు అప్పుడప్పుడూ వస్తుంటారు. మాజీ రాష్ట్రపతి, అప్పటి డీఆర్​డీవో చీఫ్ కలాం బృందంలో మిస్సైల్‌ విభాగంలో పని చేస్తూ ఆకాష్‌ క్షిపణి ప్రాజెక్టు డైరెక్టర్‌గా భారత రక్షణ రంగానికి విశిష్ట సేవలు అందించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

PADMA SHRI CHANDRAMOULI
PADMA SHRI AWARDEE INTERVIEW
పద్మశ్రీ గ్రహిత చంద్రమౌళి
SHRI AWARDEE CHANDRAMOULI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Balakrishna Republic Day Celebrations

భారత్​ ఒక భూభాగం కాదు ఇదొక సంస్కృతి, చరిత్ర : బాలకృష్ణ

January 26, 2026 at 6:11 PM IST
Republic Day Celebrations At Ramoji Film City

రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో ఘనంగా 77వ గణతంత్ర వేడుకలు

January 26, 2026 at 2:50 PM IST
Hyderabad Tyagaraja Aradhana Music Festival

మాదాపూర్​లో వైభవంగా త్యాగరాజ ఆరాధన సంగీతోత్సవాలు

January 25, 2026 at 8:34 AM IST
Simple Wedding Of IAS IPS Officers In Choutuppal

వధువు ఐపీఎస్, వరుడు ఐఏఎస్​ - నిరాడంబరంగా కల్యాణం

January 24, 2026 at 5:11 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.