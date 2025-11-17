ETV Bharat / Videos

మనసులో ఉండే భయమే నిజమైన వైకల్యం : శ్రీకాంత్ బొల్ల - SRIKANTH BOLLA INTERVIEW

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 17, 2025 at 2:19 PM IST

Updated : November 17, 2025 at 2:25 PM IST

Srikanth Bolla Interview : ఆత్మవిశ్వాసం, కృషి, పట్టుదలకు నిలువెత్తు నిదర్శనం శ్రీకాంత్‌ బొల్లా. జీవితంలో అలుముకున్న చీకట్లను తిడుతూ కూర్చోలేదు. ఆ చీకట్లను ఛేదించే దారి వెదికారు. ఒకటా, రెండా పుట్టింది మొదలు జీవితంలో స్థిరపడేదాకా అడుగడుగునా ఆటంకాలే. అయినా వాటిని లెక్కచేయలేదు. 1991 జులై 7న కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం సమీపంలోని సీతారామపురంలో శ్రీకాంత్‌ బొల్లా జన్మించారు. పుట్టుకతో కంటిచూపు లేదు. తొమ్మిదో తరగతిలో ఉండగా లీడ్‌ ఇండియా కార్యక్రమం ద్వారా పూర్వ రాష్ట్రపతి అబ్దుల్ కలాంను కలిశారు. భవిష్యత్‌పై తనదైన ఆలోచనలు పంచుకుని ఆయనను ఆకర్షించారు. మిత్రులు, గురువుల ప్రోత్సాహంతో అమెరికాలోని ప్రఖ్యాత మసాచుసెట్స్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీలో 'బ్రెయిన్‌ కాగ్నిటివ్‌ సైన్స్' చదివిన తొలి అంధ విద్యార్థిగా ఖ్యాతి పొందారు. అంధుల విభాగంలో జాతీయ క్రికెటర్‌గా, ఇంటర్నేషనల్ చెస్‌ గ్రాండ్ మాస్టర్‌గా శ్రీకాంత్ ఎదిగారు. మిత్రుడు రవితో కలసి 2012లో 'బొల్లాంట్ ఇండస్ట్రీస్' స్థాపించారు. దివ్యాంగులు, అంధులు సహా ఎందరో పేదలకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. శ్రీకాంత్ కృషి, పట్టుదల, ప్రతిభ, దార్శనికతను మెచ్చిన ఫోర్బ్స్ 30 అండర్ 30 ఆసియా జాబితాలో చోటు కల్పించింది. ప్రైడ్ ఆఫ్ తెలంగాణ సహా వివిధ పురస్కారాలు దక్కాయి. ఇప్పుడు రామోజీ గ్రూప్‌ యూత్‌ ఐకాన్ ఎక్సలెన్స్‌ అవార్డుతో శ్రీకాంత్‌ బొల్లాను సమున్నతంగా సత్కరిస్తోంది.

Last Updated : November 17, 2025 at 2:25 PM IST

శ్రీకాంత్ బొల్ల ఇంటర్వ్యూ
RAMOJI EXCELLENCE AWARD WINNER
BOLLANT INDUSTRIES FOUNDER
SRIKANTH BOLLA INSPIRATIONAL STORY
SRIKANTH BOLLA INTERVIEW

