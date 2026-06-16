రామోజీ గ్రూప్ ఎప్పటినుంచో మట్టిలో మాణిక్యాలను వెలికితీస్తోంది: బృహతి - BRIHATHI ON HYDERABAD E CHAMPIONS
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 10:57 PM IST
Brihathi on TG20 League : గ్రామీణ స్థాయిలో యంగ్ టాలెంట్ను వెలికితీసి వారిని జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవకాశాలు కల్పించేందుకు టీజీ20 లీగ్ ఉపయోగపడుతుందని హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ప్రతినిధి బృహతి తెలిపారు. మట్టిలో మాణిక్యాలను గుర్తించి సానబెట్టి వెలుగులోకి తెచ్చేలా రామోజీ గ్రూప్ 20 ఏళ్లుగా కృషిచేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఆ కోవలోనే ఈనాడు క్రికెట్ లీగ్ నిర్వహణ, ఛాంపియన్స్ పేజీతో గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన క్రీడాకారులను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తోందని పేర్కొన్నారు.
ఆరంభ టీజీ20 టోర్నీ తొలి ఎడిషన్ కప్ సాధించేందుకు తమ జట్టు క్రికెటర్లంతా అహర్నిశలు సాధన చేస్తున్నారని బృహతి వివరించారు. వారి లక్ష్యాలు చేరుకోవడంలో తమ వంతు సాయం అందిస్తున్నామని చెప్పారు. ప్లేయర్లలలో చాలా మందికి ముందు నుంచే పరిచయం ఉందన్నారు. ఆటగాళ్లంతా హైదరాబాద్ను రిప్రజెంట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని వెల్లడించారు. టాలెంట్ ఉన్న వారు ఆర్థిక స్థోమత లేక కనుమరుగవుతున్నారని తెలిపారు. టీజీ20తో వారందరూ వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఆటగాళ్లంతా ఉన్నత స్థానాలను చేరుకునేందుకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని అంటున్న ఈ ఛాంపియన్స్ ప్రతినిధి బృహతితో మా ప్రతినిధి నాగార్జున ముఖాముఖి.
Brihathi on TG20 League : గ్రామీణ స్థాయిలో యంగ్ టాలెంట్ను వెలికితీసి వారిని జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అవకాశాలు కల్పించేందుకు టీజీ20 లీగ్ ఉపయోగపడుతుందని హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ప్రతినిధి బృహతి తెలిపారు. మట్టిలో మాణిక్యాలను గుర్తించి సానబెట్టి వెలుగులోకి తెచ్చేలా రామోజీ గ్రూప్ 20 ఏళ్లుగా కృషిచేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఆ కోవలోనే ఈనాడు క్రికెట్ లీగ్ నిర్వహణ, ఛాంపియన్స్ పేజీతో గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన క్రీడాకారులను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తోందని పేర్కొన్నారు.
ఆరంభ టీజీ20 టోర్నీ తొలి ఎడిషన్ కప్ సాధించేందుకు తమ జట్టు క్రికెటర్లంతా అహర్నిశలు సాధన చేస్తున్నారని బృహతి వివరించారు. వారి లక్ష్యాలు చేరుకోవడంలో తమ వంతు సాయం అందిస్తున్నామని చెప్పారు. ప్లేయర్లలలో చాలా మందికి ముందు నుంచే పరిచయం ఉందన్నారు. ఆటగాళ్లంతా హైదరాబాద్ను రిప్రజెంట్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని వెల్లడించారు. టాలెంట్ ఉన్న వారు ఆర్థిక స్థోమత లేక కనుమరుగవుతున్నారని తెలిపారు. టీజీ20తో వారందరూ వెలుగులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఆటగాళ్లంతా ఉన్నత స్థానాలను చేరుకునేందుకు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని అంటున్న ఈ ఛాంపియన్స్ ప్రతినిధి బృహతితో మా ప్రతినిధి నాగార్జున ముఖాముఖి.