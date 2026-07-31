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ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్‌ దోహదపడుతుంది: గోవా గవర్నర్‌ అశోక్ గజపతిరాజు - అశోక్ గజపతిరాజుతో ముఖాముఖి

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ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్‌ దోహద పడుతుంది : గోవా గవర్నర్‌ అశోక్ గజపతిరాజు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 7:50 PM IST

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Special Interview With Goa Governor Ashok Gajapathi Raju On Bhogapuram Airport : అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ఎంతో దోహదం చేస్తుందని గోవా గవర్నర్ పూసపాటి అశోక్ గజపతిరాజు అన్నారు. సమర్థవంతమైన నాయకుల ఆధ్వర్యంలో ఈ విమానాశ్రయం పూర్తి కావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్‌ ఏర్పాటులో తన భాగస్వామ్యం ఉండడం గర్వంగా ఉందన్నారు. జీఎమ్​అర్​ సంస్థ బ్రౌన్​ ఫీల్డ్​ ఎయిర్​పోర్టు నిర్మాణాలు చేపట్టింది కానీ గ్రీన్​ ఫీల్డ్​ ఎయిర్​పోర్టు మాత్రం భోగాపురమే మొదటిదని  గజపతిరాజు అన్నారు. ఉత్తరాంధ్రలో వ్యవసాయం, పారిశ్రామిక రంగాల అభివృద్ధికి అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందన్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న సమస్యలను అధిగమించగలిగితే ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందని గోవా గవర్నర్‌ అశోక్ గజపతిరాజు అన్నారు. ఉత్తరాంధ్రలో అభివృద్ధితో పాటు దేశ స్వతంత్య్రం కోసం ప్రాణాలర్పించిన మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు పేరుని భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్​కి పెట్టడం చాలా గర్వకారణమంటున్న అశోక్ గజపతిరాజుతో మా ప్రతినిధి కనకారావు ముఖాముఖి.

Special Interview With Goa Governor Ashok Gajapathi Raju On Bhogapuram Airport : అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి ఎంతో దోహదం చేస్తుందని గోవా గవర్నర్ పూసపాటి అశోక్ గజపతిరాజు అన్నారు. సమర్థవంతమైన నాయకుల ఆధ్వర్యంలో ఈ విమానాశ్రయం పూర్తి కావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్‌ ఏర్పాటులో తన భాగస్వామ్యం ఉండడం గర్వంగా ఉందన్నారు. జీఎమ్​అర్​ సంస్థ బ్రౌన్​ ఫీల్డ్​ ఎయిర్​పోర్టు నిర్మాణాలు చేపట్టింది కానీ గ్రీన్​ ఫీల్డ్​ ఎయిర్​పోర్టు మాత్రం భోగాపురమే మొదటిదని  గజపతిరాజు అన్నారు. ఉత్తరాంధ్రలో వ్యవసాయం, పారిశ్రామిక రంగాల అభివృద్ధికి అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందన్నారు. ప్రస్తుతం ఉన్న సమస్యలను అధిగమించగలిగితే ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందని గోవా గవర్నర్‌ అశోక్ గజపతిరాజు అన్నారు. ఉత్తరాంధ్రలో అభివృద్ధితో పాటు దేశ స్వతంత్య్రం కోసం ప్రాణాలర్పించిన మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు పేరుని భోగాపురం ఎయిర్‌పోర్ట్​కి పెట్టడం చాలా గర్వకారణమంటున్న అశోక్ గజపతిరాజుతో మా ప్రతినిధి కనకారావు ముఖాముఖి.

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TAGGED:

GOA GOVERNOR ASHOK GAJAPATHI RAJU
INTERVIEW WITH GOA GOVERNOR
GOA GOVERNOR ON BHOGAPURAM
అశోక్ గజపతిరాజుతో ముఖాముఖి
INTERVIEW WITH GOA GOVERNOR

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