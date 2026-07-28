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అన్నమయ్య అడుగుజాడల్లోనే నడుస్తూ, భగవంతుకి సేవగా పాడుతున్నా: శోభారాజు - PADMA SHRI DR SHOBHA RAJU INTERVIEW

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అన్నమయ్య అడుగుజాడల్లోనే నడుస్తూ, భగవంతుకి సేవగా పాడుతున్నా: శోభారాజు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 4:57 PM IST

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Interview with Devotional Singer Padma Shri Dr.Shobha Raju : అన్నమయ్య కీర్తన మానవ జీవితాన్ని క్రమబద్ధీకరిస్తుందని ప్రముఖ గాయని పద్మశ్రీ డాక్టర్​ శోభారాజు అన్నారు. నేటి యువత పాప్ మ్యూజిక్, ఫాస్ట్ బీట్ల వైపు ఆకర్షితులవుతున్న సమయంలో వారిని సంప్రదాయం వైపు మళ్లించేందుకు ప్రత్యేక శైలిని ఎంచుకున్నానన్నారు. పాప్ మ్యూజిక్‌లోని వేగాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని 'తందనానా' లాంటి కీర్తనలను ఫాస్ట్ రిథమ్‌తో పాడి యువత చేత నృత్యం చేయిస్తున్నానని శోభారాజు తెలిపారు. 

అన్నమయ్య విలక్షణత, నిస్వార్థ భక్తి తనను ఎంతగానో ప్రభావితం చేశాయని శోభారాజు పేర్కొన్నారు. తాను కూడా అన్నమయ్య అడుగుజాడల్లోనే నడుస్తూ, డబ్బు కోసమే కాకుండా భగవంతుని సేవగా పాడుతున్నానని తెలిపారు. పాట పాడుతున్నప్పుడు ఆ భావనలో పూర్తిగా లీనమైపోవడమే అన్నమయ్య నేర్పిన విద్య అని డాక్టర్ శోభారాజు అంటున్నారు. యువతను ప్రోత్సహించే దిశగా శాస్త్రీయ సంగీతంలో, అన్నమయ్య సంకీర్తనలకు ప్రాచుర్యం కల్పించడంలో శోభారాజు ఎంతోగానో కృషి చేస్తున్నారు.

Interview with Devotional Singer Padma Shri Dr.Shobha Raju : అన్నమయ్య కీర్తన మానవ జీవితాన్ని క్రమబద్ధీకరిస్తుందని ప్రముఖ గాయని పద్మశ్రీ డాక్టర్​ శోభారాజు అన్నారు. నేటి యువత పాప్ మ్యూజిక్, ఫాస్ట్ బీట్ల వైపు ఆకర్షితులవుతున్న సమయంలో వారిని సంప్రదాయం వైపు మళ్లించేందుకు ప్రత్యేక శైలిని ఎంచుకున్నానన్నారు. పాప్ మ్యూజిక్‌లోని వేగాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని 'తందనానా' లాంటి కీర్తనలను ఫాస్ట్ రిథమ్‌తో పాడి యువత చేత నృత్యం చేయిస్తున్నానని శోభారాజు తెలిపారు. 

అన్నమయ్య విలక్షణత, నిస్వార్థ భక్తి తనను ఎంతగానో ప్రభావితం చేశాయని శోభారాజు పేర్కొన్నారు. తాను కూడా అన్నమయ్య అడుగుజాడల్లోనే నడుస్తూ, డబ్బు కోసమే కాకుండా భగవంతుని సేవగా పాడుతున్నానని తెలిపారు. పాట పాడుతున్నప్పుడు ఆ భావనలో పూర్తిగా లీనమైపోవడమే అన్నమయ్య నేర్పిన విద్య అని డాక్టర్ శోభారాజు అంటున్నారు. యువతను ప్రోత్సహించే దిశగా శాస్త్రీయ సంగీతంలో, అన్నమయ్య సంకీర్తనలకు ప్రాచుర్యం కల్పించడంలో శోభారాజు ఎంతోగానో కృషి చేస్తున్నారు.

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DEVOTIONAL SINGER SHOBHA RAJU
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INTERVIEW WITH SHOBHA RAJU

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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