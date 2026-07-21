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ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - ఈ వారంలో వర్షాలు పడొచ్చు: వాతావరణ శాస్త్ర నిపుణులు - AP WEATHER REPORT

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చల్లని కబురు - ఈ వారంలో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది: వాతావరణ శాస్త్ర నిపుణులు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 4:48 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 5:19 PM IST

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Interview with AU Meteorological Science Expert Acharya CV Naidu : రుతుపవనాలు వచ్చాయి కానీ వానలు రావట్లేదు. దీంతో ప్రజలు, రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అయితే వాతావరణ శాస్త్ర నిపుణులు రాష్ట్ర ప్రజలకు గుడ్‌ న్యూస్‌ చెప్పారు. ఇప్పటివరకు నడిచిన మాన్​సూన్​ బ్రేక్ నుంచి కాస్త ఉపశమనం కలుగుతోందని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాతావరణ అధ్యయన శాస్త్ర నిపుణుడు ఆచార్య సీవీ నాయుడు పేర్కొన్నారు. ఈ వారంలో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. దక్షిణ భారతంలో ప్రస్తుతం దట్టమైన మేఘ సమూహాలు కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయన్నారు. దీని ప్రభావంతో వర్షాలు మెండుగా కురుస్తాయని వాతావరణ శాస్త్ర నిపుణులు స్పష్టం చేశారు. రుతుపవనాల విరామ ప్రభావం అనుకున్న దానికంటే తక్కువగానే ఉందన్నారు. తాజాగా ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గాయని తెలిపారు. ఈ నెలలోనే యాక్టివ్​ మాన్​సూన్ ప్రారంభమై వర్షపాత లోటును భర్తీ చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ వర్ష సూచనతో సాగు పనుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అన్నదాతలకు, ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్న ప్రజలకు ఉపశమనం లభించనుంది. 

Interview with AU Meteorological Science Expert Acharya CV Naidu : రుతుపవనాలు వచ్చాయి కానీ వానలు రావట్లేదు. దీంతో ప్రజలు, రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అయితే వాతావరణ శాస్త్ర నిపుణులు రాష్ట్ర ప్రజలకు గుడ్‌ న్యూస్‌ చెప్పారు. ఇప్పటివరకు నడిచిన మాన్​సూన్​ బ్రేక్ నుంచి కాస్త ఉపశమనం కలుగుతోందని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాతావరణ అధ్యయన శాస్త్ర నిపుణుడు ఆచార్య సీవీ నాయుడు పేర్కొన్నారు. ఈ వారంలో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. దక్షిణ భారతంలో ప్రస్తుతం దట్టమైన మేఘ సమూహాలు కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయన్నారు. దీని ప్రభావంతో వర్షాలు మెండుగా కురుస్తాయని వాతావరణ శాస్త్ర నిపుణులు స్పష్టం చేశారు. రుతుపవనాల విరామ ప్రభావం అనుకున్న దానికంటే తక్కువగానే ఉందన్నారు. తాజాగా ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గాయని తెలిపారు. ఈ నెలలోనే యాక్టివ్​ మాన్​సూన్ ప్రారంభమై వర్షపాత లోటును భర్తీ చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ వర్ష సూచనతో సాగు పనుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అన్నదాతలకు, ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్న ప్రజలకు ఉపశమనం లభించనుంది. 

Last Updated : July 21, 2026 at 5:19 PM IST

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WEATHER UPDATES
INTERVIEW WITH SCIENCE EXPERT
SCIENCE EXPERT ACHARYA CV NAIDU
AP WEATHER REPORT
INTERVIEW WITH ACHARYA CV NAIDU

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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