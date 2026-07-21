ప్రజలకు గుడ్న్యూస్ - ఈ వారంలో వర్షాలు పడొచ్చు: వాతావరణ శాస్త్ర నిపుణులు - AP WEATHER REPORT
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 4:48 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 5:19 PM IST
Interview with AU Meteorological Science Expert Acharya CV Naidu : రుతుపవనాలు వచ్చాయి కానీ వానలు రావట్లేదు. దీంతో ప్రజలు, రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అయితే వాతావరణ శాస్త్ర నిపుణులు రాష్ట్ర ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. ఇప్పటివరకు నడిచిన మాన్సూన్ బ్రేక్ నుంచి కాస్త ఉపశమనం కలుగుతోందని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాతావరణ అధ్యయన శాస్త్ర నిపుణుడు ఆచార్య సీవీ నాయుడు పేర్కొన్నారు. ఈ వారంలో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. దక్షిణ భారతంలో ప్రస్తుతం దట్టమైన మేఘ సమూహాలు కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయన్నారు. దీని ప్రభావంతో వర్షాలు మెండుగా కురుస్తాయని వాతావరణ శాస్త్ర నిపుణులు స్పష్టం చేశారు. రుతుపవనాల విరామ ప్రభావం అనుకున్న దానికంటే తక్కువగానే ఉందన్నారు. తాజాగా ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గాయని తెలిపారు. ఈ నెలలోనే యాక్టివ్ మాన్సూన్ ప్రారంభమై వర్షపాత లోటును భర్తీ చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ వర్ష సూచనతో సాగు పనుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అన్నదాతలకు, ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్న ప్రజలకు ఉపశమనం లభించనుంది.
Interview with AU Meteorological Science Expert Acharya CV Naidu : రుతుపవనాలు వచ్చాయి కానీ వానలు రావట్లేదు. దీంతో ప్రజలు, రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అయితే వాతావరణ శాస్త్ర నిపుణులు రాష్ట్ర ప్రజలకు గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. ఇప్పటివరకు నడిచిన మాన్సూన్ బ్రేక్ నుంచి కాస్త ఉపశమనం కలుగుతోందని ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాతావరణ అధ్యయన శాస్త్ర నిపుణుడు ఆచార్య సీవీ నాయుడు పేర్కొన్నారు. ఈ వారంలో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. దక్షిణ భారతంలో ప్రస్తుతం దట్టమైన మేఘ సమూహాలు కేంద్రీకృతమై ఉన్నాయన్నారు. దీని ప్రభావంతో వర్షాలు మెండుగా కురుస్తాయని వాతావరణ శాస్త్ర నిపుణులు స్పష్టం చేశారు. రుతుపవనాల విరామ ప్రభావం అనుకున్న దానికంటే తక్కువగానే ఉందన్నారు. తాజాగా ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గాయని తెలిపారు. ఈ నెలలోనే యాక్టివ్ మాన్సూన్ ప్రారంభమై వర్షపాత లోటును భర్తీ చేస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ వర్ష సూచనతో సాగు పనుల కోసం ఎదురుచూస్తున్న అన్నదాతలకు, ఉక్కపోతతో అల్లాడుతున్న ప్రజలకు ఉపశమనం లభించనుంది.