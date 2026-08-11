'అన్ని రంగాల్లో ఏఐ ప్రభావం - విద్యార్థి దశలోనే పట్టు సాధించడం ఉత్తమం' - AI USES
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 2:00 PM IST
Interview with Arabindo Sahu Head of Calibo AI Academy: 'AI' అక్షరాలు రెండే కానీ చేస్తున్న అద్భుతాలు ఎన్నో. చదువు నుంచి ఉద్యోగం వరకు ప్రతి రంగంలోనూ AI విప్లవం సృష్టిస్తోంది. ఈ గ్లోబల్ ట్రెండ్ను అందిపుచ్చుకుంటూ తెలుగు విద్యార్థులను గ్లోబల్ లీడర్స్గా మార్చేందుకు ముందుకు వచ్చింది 'Calibo AI Academy'. ఇక్కడ కొన్ని నెలల శిక్షణ అనంతరం మంచి జీతంతో ఉద్యోగం సంపాధిస్తున్నామని విద్యార్థులు తెలుపుతున్నారు. ప్రపంచ విజ్ఞానానికి అనుగుణంగా ఏఐ, సహా మరిన్ని అంశాలపై పట్టు సాధించిన వారు నేటి సాంకేతిక ప్రపంచంలో నిలదొక్కుకోగలుగుతారు. తమ సృజనాత్మకతకు పదును పెట్టడం ద్వారా కొత్త కొత్త అంశాలను విశ్లేషించగల సామర్థం పొందుతారని కాలిబో ఏఐ అకాడమీ హెడ్ అరబిందో వివరిస్తున్నారు. ఈ టెక్నాలజీతో యువతకు ఎలాంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు రాబోతున్నాయి? విద్యార్థి దశలోనే ఏఐ నేర్చుకోవడం ఉత్తమమా? ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలు క్యాలిబో ఏఐ అకాడమీ హెడ్ అరబిందో సాహూ చెప్పిన అంశాలు తెలుసుకుందాం.
Interview with Arabindo Sahu Head of Calibo AI Academy: 'AI' అక్షరాలు రెండే కానీ చేస్తున్న అద్భుతాలు ఎన్నో. చదువు నుంచి ఉద్యోగం వరకు ప్రతి రంగంలోనూ AI విప్లవం సృష్టిస్తోంది. ఈ గ్లోబల్ ట్రెండ్ను అందిపుచ్చుకుంటూ తెలుగు విద్యార్థులను గ్లోబల్ లీడర్స్గా మార్చేందుకు ముందుకు వచ్చింది 'Calibo AI Academy'. ఇక్కడ కొన్ని నెలల శిక్షణ అనంతరం మంచి జీతంతో ఉద్యోగం సంపాధిస్తున్నామని విద్యార్థులు తెలుపుతున్నారు. ప్రపంచ విజ్ఞానానికి అనుగుణంగా ఏఐ, సహా మరిన్ని అంశాలపై పట్టు సాధించిన వారు నేటి సాంకేతిక ప్రపంచంలో నిలదొక్కుకోగలుగుతారు. తమ సృజనాత్మకతకు పదును పెట్టడం ద్వారా కొత్త కొత్త అంశాలను విశ్లేషించగల సామర్థం పొందుతారని కాలిబో ఏఐ అకాడమీ హెడ్ అరబిందో వివరిస్తున్నారు. ఈ టెక్నాలజీతో యువతకు ఎలాంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు రాబోతున్నాయి? విద్యార్థి దశలోనే ఏఐ నేర్చుకోవడం ఉత్తమమా? ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలు క్యాలిబో ఏఐ అకాడమీ హెడ్ అరబిందో సాహూ చెప్పిన అంశాలు తెలుసుకుందాం.