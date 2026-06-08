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ఎల్​నినో ప్రభావం - ముందుకు సాగని నైరుతి రుతుపవనాలు - SOUTHWEST MONSOON IS NOT ACTIVE

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ఎల్​నినో ప్రభావం - ముందుకు సాగని నైరుతి రుతుపవనాలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 8:07 PM IST

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Interview With Agrometeorologist Narayanaswamy: నైరుతి రుతుపవనాలు చురుకుగా ముందుకు సాగడంలేదు. ఏటా జూన్ రెండో వారంలో రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించి వేగంగా విస్తరించే నైరుతి రుతుపవనాలు, ఈసారి ముందుగానే వచ్చినప్పటికీ, చురుకుగా ముందుకు విస్తరించడం లేదు. ఎల్​నినో ప్రభావంతో రుతుపవనాల కదలికలు మందగించాయి. ఏటా మే చివర్లో అండమాన్ దీవులను తాకి, జూన్ తొలి వారంలో కేరళ తీరానికి చేరుకునే నైరుతి రుతుపవనాలు ఈసారి ముందుగానే ఈనెల 4న కేరళ తీరానికి చేరుకున్నాయి. 

కేరళ తీరం నుంచి కేవలం 48 గంటలు కాక ముందే ఈనెల 6న రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించాయి. ఏటా ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా కదిరి వైపు నుంచి రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించే రుతుపవనాలు ఈసారి కూడా అదే మార్గంలో వచ్చినప్పటికీ, వాటిపై ఎల్​నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. రుతుపవనాలు ప్రవేశించే సమయంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాతావరణంలో చాలా మార్పులు వస్తాయి. అనేక చోట్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. కానీ ఈ సారి ఎలాంటి ప్రభావం కనిపించలేదు. దీనికి కారణం ఎల్​నినో ఉండటం వల్లనేనని భారత వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది. ఈసారి రుతుపవనాలు సరైన వర్షాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉండదని వ్యవసాయ వాతావరణ శాస్త్రవేత్త డా. నారాయణస్వామి అన్నారు. 

Interview With Agrometeorologist Narayanaswamy: నైరుతి రుతుపవనాలు చురుకుగా ముందుకు సాగడంలేదు. ఏటా జూన్ రెండో వారంలో రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించి వేగంగా విస్తరించే నైరుతి రుతుపవనాలు, ఈసారి ముందుగానే వచ్చినప్పటికీ, చురుకుగా ముందుకు విస్తరించడం లేదు. ఎల్​నినో ప్రభావంతో రుతుపవనాల కదలికలు మందగించాయి. ఏటా మే చివర్లో అండమాన్ దీవులను తాకి, జూన్ తొలి వారంలో కేరళ తీరానికి చేరుకునే నైరుతి రుతుపవనాలు ఈసారి ముందుగానే ఈనెల 4న కేరళ తీరానికి చేరుకున్నాయి. 

కేరళ తీరం నుంచి కేవలం 48 గంటలు కాక ముందే ఈనెల 6న రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించాయి. ఏటా ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా కదిరి వైపు నుంచి రాష్ట్రంలోకి ప్రవేశించే రుతుపవనాలు ఈసారి కూడా అదే మార్గంలో వచ్చినప్పటికీ, వాటిపై ఎల్​నినో ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. రుతుపవనాలు ప్రవేశించే సమయంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాతావరణంలో చాలా మార్పులు వస్తాయి. అనేక చోట్ల భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. కానీ ఈ సారి ఎలాంటి ప్రభావం కనిపించలేదు. దీనికి కారణం ఎల్​నినో ఉండటం వల్లనేనని భారత వాతావరణశాఖ అంచనా వేసింది. ఈసారి రుతుపవనాలు సరైన వర్షాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉండదని వ్యవసాయ వాతావరణ శాస్త్రవేత్త డా. నారాయణస్వామి అన్నారు. 

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INTERVIEW WITH AGROMETEOROLOGIST
AP WEATHER UPDATE
AGROMETEOROLOGIST NARAYANASWAMY
SOUTHWEST MONSOON IS NOT ACTIVE
SOUTHWEST MONSOON IS NOT ACTIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

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