LIVE : సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానంలో యోగ కార్యక్రమం - ప్రత్యక్షప్రసారం - INTERNATIONAL YOGA DAY LIVE
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Published : June 20, 2026 at 7:36 AM IST|
Updated : June 20, 2026 at 8:10 AM IST
International Yoga Event in Parade Grounds in Secunderabad Live : అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా సికింద్రాబాద్ పెరేడ్ మైదానంలో యోగ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, మాజీ రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ, ఎంపీలు ఈటెల రాజేందర్, లక్ష్మణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు తదితరులు యోగ దినోత్సవానికి హాజరైయ్యారు. రేపు కూడా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా సికింద్రాబాద్ పెరేడ్ మైదానంలో యోగ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, మాజీ రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ, ఎంపీలు ఈటెల రాజేందర్, లక్ష్మణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు తదితరులు యోగ దినోత్సవానికి హాజరైయ్యారు. యోగా కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షించండి.
International Yoga Event in Parade Grounds in Secunderabad Live : అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా సికింద్రాబాద్ పెరేడ్ మైదానంలో యోగ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, మాజీ రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ, ఎంపీలు ఈటెల రాజేందర్, లక్ష్మణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు తదితరులు యోగ దినోత్సవానికి హాజరైయ్యారు. రేపు కూడా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా సికింద్రాబాద్ పెరేడ్ మైదానంలో యోగ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, మాజీ రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ, ఎంపీలు ఈటెల రాజేందర్, లక్ష్మణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు తదితరులు యోగ దినోత్సవానికి హాజరైయ్యారు. యోగా కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షించండి.