ETV Bharat / Videos

LIVE : సికింద్రాబాద్ పరేడ్ మైదానంలో యోగ కార్యక్రమం - ప్రత్యక్షప్రసారం - INTERNATIONAL YOGA DAY LIVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
INTERNATIONAL YOGA DAY LIVE (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 20, 2026 at 7:36 AM IST

|

Updated : June 20, 2026 at 8:10 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

International Yoga Event in Parade Grounds in Secunderabad Live : అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా సికింద్రాబాద్ పెరేడ్ మైదానంలో యోగ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, మాజీ రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ, ఎంపీలు ఈటెల రాజేందర్, లక్ష్మణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్​రావు తదితరులు యోగ దినోత్సవానికి హాజరైయ్యారు. రేపు కూడా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా సికింద్రాబాద్ పెరేడ్ మైదానంలో యోగ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, మాజీ రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ, ఎంపీలు ఈటెల రాజేందర్, లక్ష్మణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు తదితరులు యోగ దినోత్సవానికి హాజరైయ్యారు. యోగా కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షించండి. 

International Yoga Event in Parade Grounds in Secunderabad Live : అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా సికింద్రాబాద్ పెరేడ్ మైదానంలో యోగ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, మాజీ రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ, ఎంపీలు ఈటెల రాజేందర్, లక్ష్మణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్​రావు తదితరులు యోగ దినోత్సవానికి హాజరైయ్యారు. రేపు కూడా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా సికింద్రాబాద్ పెరేడ్ మైదానంలో యోగ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, మాజీ రాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు, మాజీ గవర్నర్ బండారు దత్తాత్రేయ, ఎంపీలు ఈటెల రాజేందర్, లక్ష్మణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచంద్రరావు తదితరులు యోగ దినోత్సవానికి హాజరైయ్యారు. యోగా కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యక్షప్రసారం ద్వారా వీక్షించండి. 

Last Updated : June 20, 2026 at 8:10 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

INTERNATIONAL YOGA DAY LIVE
YOGA DAY LIVE PARADE GROUNDS
YOGA DAY IN PARADE GROUNDS
INTERNATIONAL YOGA DAY 2026
INTERNATIONAL YOGA DAY LIVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

ఇలాంటి కథనాలు

ISB RAMOJI AUDITORIUM INAUGURATION

LIVE : ఐఎస్‌బీలో రామోజీ ఆడిటోరియం ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

June 19, 2026 at 6:01 PM IST
CM Revanth Distributes Young India Student Kits Live

LIVE : యంగ్​ ఇండియా స్టూడెంట్​​ కిట్లు పంపిణీ చేస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

June 19, 2026 at 4:20 PM IST
Jana Sena party office in Hyderabad

LIVE : తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవం - ప్రత్యక్షప్రసారం

June 19, 2026 at 3:21 PM IST
Van Mahotsav Program Live

LIVE : వన మహోత్సవం కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి - ప్రత్యక్ష ప్రసారం

June 18, 2026 at 5:32 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.