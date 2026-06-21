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LIVE : దేశవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - INTERNATIONAL YOGA DAY

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INTERNATIONAL YOGA DAY (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 21, 2026 at 6:54 AM IST

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Updated : June 21, 2026 at 7:49 AM IST

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International Yoga Day 2026 : నేడు 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కోల్‌కతాలోని రెడ్‌ రోడ్‌లో ప్రధాని మోదీ 35 వేల మందితో యోగాసనాలు వేశారు. కోల్‌కతాలో వేర్వేరుచోట్ల 10 లక్షల మంది యోగాసనాలు వేశారు. 2026 సంవత్సరానికి 'వయసుతో పాటు ఆరోగ్యానికి యోగా' అనే ఇతివృత్తంతో కార్యక్రమం జరుగుతోంది. శారీరక మానసికఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకొని ఒత్తిడిని జయించేందుకు యోగా దివ్యఔషదం. ఉరుకులు, పరుగుల జీవితంలో కాస్త ఉపమశమనానికి యోగా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని పలు జిల్లాల్లో ఉత్సాహంగా ఆసనాలు వేశారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఎంతో మంది ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టేంత సమయం దొరకడంలేదని వాపోతున్నారు. ఫలితంగా ఒత్తిడికి గురికావడం, బరువు పెరగడం, నిద్ర రాకపోవడం ఇటువంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. రోజూ 30 నిమిషాలు సూర్యనమస్కారం చేయడం వ్యాయామానికి టైం కేటాయించడం వల్ల ఆరోగ్యం, అందం రెండింటినీ రక్షించుకోవచ్చని యోగా నిపుణులు అంటున్నారు. 

International Yoga Day 2026 : నేడు 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కోల్‌కతాలోని రెడ్‌ రోడ్‌లో ప్రధాని మోదీ 35 వేల మందితో యోగాసనాలు వేశారు. కోల్‌కతాలో వేర్వేరుచోట్ల 10 లక్షల మంది యోగాసనాలు వేశారు. 2026 సంవత్సరానికి 'వయసుతో పాటు ఆరోగ్యానికి యోగా' అనే ఇతివృత్తంతో కార్యక్రమం జరుగుతోంది. శారీరక మానసికఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకొని ఒత్తిడిని జయించేందుకు యోగా దివ్యఔషదం. ఉరుకులు, పరుగుల జీవితంలో కాస్త ఉపమశమనానికి యోగా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని పలు జిల్లాల్లో ఉత్సాహంగా ఆసనాలు వేశారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఎంతో మంది ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టేంత సమయం దొరకడంలేదని వాపోతున్నారు. ఫలితంగా ఒత్తిడికి గురికావడం, బరువు పెరగడం, నిద్ర రాకపోవడం ఇటువంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. రోజూ 30 నిమిషాలు సూర్యనమస్కారం చేయడం వ్యాయామానికి టైం కేటాయించడం వల్ల ఆరోగ్యం, అందం రెండింటినీ రక్షించుకోవచ్చని యోగా నిపుణులు అంటున్నారు. 

Last Updated : June 21, 2026 at 7:49 AM IST

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PM MODI TO LEAD NATION FROM KOLKATA
INTERNATIONAL YOGA DAY
INTERNATIONAL YOGA DAY

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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