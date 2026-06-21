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LIVE : దేశవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్షప్రసారం - INTERNATIONAL YOGA DAY 2026 LIVE

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International Yoga Day 2026 (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 7:02 AM IST

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Updated : June 21, 2026 at 7:49 AM IST

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International Yoga Day 2026 : నేడు 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కోల్‌కతాలోని రెడ్‌ రోడ్‌లో ప్రధాని మోదీ 35 వేల మందితో యోగాసనాలు వేశారు. కోల్‌కతాలో వేర్వేరుచోట్ల 10 లక్షల మంది యోగాసనాలు వేశారు. 2026 సంవత్సరానికి 'వయసుతో పాటు ఆరోగ్యానికి యోగా' అనే ఇతివృత్తంతో కార్యక్రమం జరుగుతోంది. శారీరక మానసికఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకొని ఒత్తిడిని జయించేందుకు యోగా దివ్యఔషదం. ఉరుకులు, పరుగుల జీవితంలో కాస్త ఉపమశమనానికి యోగా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని పలు జిల్లాల్లో ఉత్సాహంగా ఆసనాలు వేశారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఎంతో మంది ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టేంత సమయం దొరకడంలేదని వాపోతున్నారు. ఫలితంగా ఒత్తిడికి గురికావడం, బరువు పెరగడం, నిద్ర రాకపోవడం ఇటువంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. రోజూ 30 నిమిషాలు సూర్యనమస్కారం చేయడం వ్యాయామానికి టైం కేటాయించడం వల్ల ఆరోగ్యం, అందం రెండింటినీ రక్షించుకోవచ్చని యోగా నిపుణులు అంటున్నారు. 

International Yoga Day 2026 : నేడు 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని కోల్‌కతాలోని రెడ్‌ రోడ్‌లో ప్రధాని మోదీ 35 వేల మందితో యోగాసనాలు వేశారు. కోల్‌కతాలో వేర్వేరుచోట్ల 10 లక్షల మంది యోగాసనాలు వేశారు. 2026 సంవత్సరానికి 'వయసుతో పాటు ఆరోగ్యానికి యోగా' అనే ఇతివృత్తంతో కార్యక్రమం జరుగుతోంది. శారీరక మానసికఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకొని ఒత్తిడిని జయించేందుకు యోగా దివ్యఔషదం. ఉరుకులు, పరుగుల జీవితంలో కాస్త ఉపమశమనానికి యోగా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని పలు జిల్లాల్లో ఉత్సాహంగా ఆసనాలు వేశారు. ప్రస్తుతం ఉన్న ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో ఎంతో మంది ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టేంత సమయం దొరకడంలేదని వాపోతున్నారు. ఫలితంగా ఒత్తిడికి గురికావడం, బరువు పెరగడం, నిద్ర రాకపోవడం ఇటువంటి సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. రోజూ 30 నిమిషాలు సూర్యనమస్కారం చేయడం వ్యాయామానికి టైం కేటాయించడం వల్ల ఆరోగ్యం, అందం రెండింటినీ రక్షించుకోవచ్చని యోగా నిపుణులు అంటున్నారు. 

Last Updated : June 21, 2026 at 7:49 AM IST

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PM MODI TO LEAD NATION FROM KOLKATA
INTERNATIONAL YOGA DAY
INTERNATIONAL YOGA DAY 2026 LIVE

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ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

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