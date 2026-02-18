ఇంటర్నేషనల్ సిటీ పరేడ్కి ఫుల్ డ్రస్ రిహార్సల్స్ - పాల్గొన్న 45 బృందాలు - INTERNATIONAL FLEET REVIEW
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 10:44 PM IST
International City Parade Full Dress Rehearsals in Visakha : విశాఖ సాగర తీరంలో అంతర్జాతీయ నౌకాదళ సమీక్ష, మిలాన్ 2026 (International Fleet Review) ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా రేపు ఇంటర్నేషనల్ సిటీ పరేడ్ జరగనున్న నేపథ్యంలో ఫుల్ డ్రస్ రిహార్సల్స్ ఉత్సాహంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో 45కి పైగా వివిధ నౌకాదళ బృందాలు పాల్గొన్నాయి. వివిధ దేశాల నేవీలు, సాంస్కృతిక బృందాలు హాజరై ప్రదర్శన ఇచ్చాయి. 8 దేశాల నేవీ బ్యాండ్లు కూడా ఇందులో పాల్గొని తమ ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాయి. ఎన్సీసీ, ఎస్సీసీ క్యాడెట్ల బృందాలు ప్రదర్శన ఇచ్చాయి. ఈ కార్యక్రమంలో బాలికల ఎస్సీసీ బృందం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. భారత నౌకాదళం సాహస విన్యాసాలు అలరించాయి. గగన తలంలో డొర్నియర్ విమానాలు, చేతక్ హెలీకాప్టర్లు, సీకింగ్ హెలీకాప్టర్లు, యుద్ధ విమానాలు సందడి చేశాయి. సాగర జలాలపై మెరైన్ కమాండోలు సాహస కృత్యాలు ప్రదర్శించారు. బీచ్ వైపు యుద్ధ టాంకర్ల ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.
