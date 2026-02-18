ETV Bharat / Videos

ఇంటర్నేషనల్ సిటీ పరేడ్​కి ఫుల్ డ్రస్ రిహార్సల్స్ - పాల్గొన్న 45 బృందాలు - INTERNATIONAL FLEET REVIEW

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ఇంటర్నేషనల్ సిటీ పరేడ్​కి ఫుల్ డ్రస్ రిహార్సల్స్ - పాల్గొన్న 45 బృందాలు (ETV)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 10:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

International City Parade Full Dress Rehearsals in Visakha : విశాఖ సాగర తీరంలో అంతర్జాతీయ నౌకాదళ సమీక్ష, మిలాన్ 2026 (International Fleet Review) ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా రేపు ఇంటర్నేషనల్ సిటీ పరేడ్ జరగనున్న నేపథ్యంలో ఫుల్ డ్రస్ రిహార్సల్స్ ఉత్సాహంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో 45కి పైగా వివిధ నౌకాదళ బృందాలు పాల్గొన్నాయి. వివిధ దేశాల నేవీలు, సాంస్కృతిక బృందాలు హాజరై ప్రదర్శన ఇచ్చాయి. 8 దేశాల నేవీ బ్యాండ్లు కూడా ఇందులో పాల్గొని తమ ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాయి. ఎన్​సీసీ, ఎస్​సీసీ క్యాడెట్ల బృందాలు ప్రదర్శన ఇచ్చాయి. ఈ కార్యక్రమంలో బాలికల ఎస్​సీసీ బృందం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. భారత నౌకాదళం సాహస విన్యాసాలు అలరించాయి. గగన తలంలో డొర్నియర్ విమానాలు, చేతక్ హెలీకాప్టర్లు, సీకింగ్ హెలీకాప్టర్లు, యుద్ధ విమానాలు సందడి చేశాయి. సాగర జలాలపై మెరైన్ కమాండోలు సాహస కృత్యాలు ప్రదర్శించారు. బీచ్ వైపు యుద్ధ టాంకర్ల ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.

International City Parade Full Dress Rehearsals in Visakha : విశాఖ సాగర తీరంలో అంతర్జాతీయ నౌకాదళ సమీక్ష, మిలాన్ 2026 (International Fleet Review) ప్రారంభమైంది. ఈ సందర్భంగా రేపు ఇంటర్నేషనల్ సిటీ పరేడ్ జరగనున్న నేపథ్యంలో ఫుల్ డ్రస్ రిహార్సల్స్ ఉత్సాహంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమంలో 45కి పైగా వివిధ నౌకాదళ బృందాలు పాల్గొన్నాయి. వివిధ దేశాల నేవీలు, సాంస్కృతిక బృందాలు హాజరై ప్రదర్శన ఇచ్చాయి. 8 దేశాల నేవీ బ్యాండ్లు కూడా ఇందులో పాల్గొని తమ ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాయి. ఎన్​సీసీ, ఎస్​సీసీ క్యాడెట్ల బృందాలు ప్రదర్శన ఇచ్చాయి. ఈ కార్యక్రమంలో బాలికల ఎస్​సీసీ బృందం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. భారత నౌకాదళం సాహస విన్యాసాలు అలరించాయి. గగన తలంలో డొర్నియర్ విమానాలు, చేతక్ హెలీకాప్టర్లు, సీకింగ్ హెలీకాప్టర్లు, యుద్ధ విమానాలు సందడి చేశాయి. సాగర జలాలపై మెరైన్ కమాండోలు సాహస కృత్యాలు ప్రదర్శించారు. బీచ్ వైపు యుద్ధ టాంకర్ల ప్రదర్శనలు ఆకట్టుకున్నాయి.

For All Latest Updates

TAGGED:

INTERNATIONAL CITY PARADE
విశాఖలో అంతర్జాతీయ నౌకాదళ సమీక్ష
VISAKHA INTERNATIONAL FLEET REVIEW
INTERNATIONAL FLEET REVIEW

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఇలాంటి కథనాలు

Bull Competition at Mahanandi in Nandyal District

ఒంగోలు జాతి ఎడ్ల బల ప్రదర్శన పోటీలు - బహుమతి ఎన్ని లక్షలో తెలుసా?

February 16, 2026 at 8:34 PM IST
Central Minister Rammohan Naidu Playing Cricket in Srikakulam

క్రికెట్ ఆడిన కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు - యువ క్రీడాకారులకు వినోదం

February 16, 2026 at 7:38 PM IST
Srikalahasti Rathotsavam at Chittoor District

శ్రీకాళహస్తీశ్వర ఆలయంలో ఘనంగా రథోత్సవం - భారీగా తరలి వచ్చిన భక్తులు

February 16, 2026 at 3:01 PM IST
Special Prayers for AP Budget Copies at Indrakiladri

అమ్మవారి పాదాల చెంత బడ్జెట్ ప్రతులు - దుర్గమ్మ సేవలో ఆర్థికశాఖ ఉన్నతాధికారులు

February 14, 2026 at 12:19 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.