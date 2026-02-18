ETV Bharat / Videos

LIVE: విశాఖ ఆర్కే బీచ్​లో ఇంటర్నేషనల్ సిటీ పరేడ్, ఆపరేషన్ ఓపెన్ డెమో - ప్రత్యక్షప్రసారం - INTERNATIONAL CITY PARADE

thumbnail
International_City__Parade (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 18, 2026 at 5:12 PM IST

|

Updated : February 18, 2026 at 6:20 PM IST

1 Min Read
International City Parade at RK Beach in Visakha Live: అంతర్జాతీయ ఫ్లీట్ రివ్యూలో భాగంగా విశాఖలోని ఆర్కే బీచ్ కేంద్రంగా నిర్వహించే సిటీ పరేడ్, నౌకాదళం విన్యాసాలు, ఫైర్, డ్రోన్ షోలకు రంగం సిద్ధమైంది. నేడు నమూనా విన్యాసాలు, రేపు పూర్తిస్థాయి ప్రదర్శనలు నిర్వహించనున్నారు. తూర్పు నౌకాదళం ఆధ్వర్యంలో జరిగే కార్యక్రమాలకు వివిధ దేశాలకు చెందిన యుద్ధ నౌకలు, దేశ, విదేశీ ప్రముఖులు, త్రివిధ దళాలకు చెందిన ఉన్నతాధికారులు హాజరవుతున్న నేపథ్యంలో అధికారులు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. రేపు నిర్వహించే అంతర్జాతీయ సిటీ పరేడ్​లో అన్ని కార్యక్రమాలను ఇవాళ పూర్తిస్థాయిలో ప్రదర్శిస్తారు. బీచ్ రోడ్డులోని పార్క్ హోటల్ కూడలి నుంచి కోస్టల్ బ్యాటరీ వరకు సాగే ఈ పరేడ్ ను ప్రజలు, అతిథులు చూసేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎక్కడా తొక్కిసలాటలు జరగకుండా ఇనుప గ్రిల్స్​తో ఎన్ క్లోజర్లు సిద్ధం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆర్కే బీచ్​లో ఇంటర్నేషనల్ సిటీ పరేడ్, ఆపరేషన్ ఓపెన్ డెమో, ఫుల్ డ్రెస్ రిహార్సల్స్ ప్రత్యక్షప్రసారం.

TAGGED:

INTERNATIONAL FLEET REVIEW VISAKHA
VISAKHA INTERNATIONAL CITY PARADE
అంతర్జాతీయ ఫ్లీట్ రివ్యూ లైవ్
INTERNATIONAL CITY PARADE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

