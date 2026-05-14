పులివెందులలో అంతర్ రాష్ట్ర దొంగల ముఠా అరెస్ట్ - బంగారం, బైక్​లు స్వాధీనం - INTER STATE THIEVES ARRESTED

పులివెందులలో 13మంది అంతర్ రాష్ట్ర దొంగల ముఠా అరెస్ట్ - బంగారం, బైకలు, నగదు స్వాధీనం (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 1:30 PM IST

Inter-State Gang Of Thieves Arrested In Pulivendula : కడప జిల్లా పులివెందుల పోలీస్ స్టేషన్​లో నమోదైన వివిధ కేసుల్లో దొంగతనం చేస్తున్న పలువురిని పులివెందుల పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.  మీ బంగారానికి పూత పెడతామని ఊర్లోకి వస్తున్న దొంగలు ప్రజలను నమ్మించి, వారి వద్ద నుంచి బంగారు గొలుసులను దొంగతనం చేసేవారని పోలీసులు తెలిపారు. అలాగే బైక్ దొంగతనాలు చేసే ఐదుగురిని అరెస్టు చేసి వారి వద్ద నుంచి సుమారు రూ. 2,79,0000, రూ. 2,80,000  విలువ చేసే 1 కేజీ వెండి, 19 మోటార్ సైకిళ్లను రికవరీ చేసినట్లు పులివెందుల అర్బన్ పోలీసులు పేర్కొన్నారు. చైన్ స్నాచింగ్ చేసే ఒక వ్యక్తిని అరెస్టు చేసి అతని వద్ద నుంచి రూ.13,52,000 విలువ గల 91 గ్రాముల బంగారాన్ని సీజ్ చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో  బంగారు షాపుల్ని టార్గెట్​ చేసుకొని దొంగతనాలు చేస్తున్న ఇద్దరిని అరెస్టు చేసి వారి వద్ద నుంచి రూ.15,75,000 విలువ గల 103 గ్రాముల బంగారాన్ని రికవరీ చేసినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. అదుపులోకి తీసుకున్న వారిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్​కు పంపిస్తామని పులివెందుల డీఎస్పీ మురళి నాయక్ తెలిపారు.

