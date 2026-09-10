కులాంతర వివాహం చేసుకున్నాడని యువకుడి ఇల్లు కూల్చివేత
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Published : September 10, 2026 at 10:54 PM IST
Inter Caste Marriage Dispute In Gadwal : దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి ఎనభై ఏళ్లు కావొస్తున్నా, అందరూ సమానమే అని రాజ్యాంగం చాటి చెబుతున్నా ఇంకా కొందరిలో సంకుచిత భావాలు పోవట్లేదు. గద్వాల జిల్లాలో కులాంతర వివాహం చేసుకున్నందుకు యువకుడి కుటుంబానికి యువతి కుటుంబ సభ్యులు నిలువ నీడ లేకుండా ఇంటిని కూల్చివేసిన ఘటన అందరినీ కలచివేస్తోంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గద్వాల జిల్లాలోని రేపల్లెకు చెందిన ఓ దళిత యువకుడు అదే గ్రామానికి చెందిన వేరే సామాజిక వర్గానికి చెందిన యువతి ప్రేమించుకున్నారు. ఇటీవల హైదరాబాద్లో పెళ్లి కూడా చేసుకున్నారు. కులాంతర వివాహం, యువకుడు దళిత వర్గానికి చెందినవాడంటూ యువతి కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బుల్డోజర్లతో యువకుడి ఇల్లు సహా సమీపంలో ఉన్న అతని బంధువు ఇంటిని సైతం కూల్చివేశారు. ఘటనతో గ్రామంలో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. దీంతో అక్కడికి భారీగా పోలీసులు మోహరించి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
Inter Caste Marriage Dispute In Gadwal : దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి ఎనభై ఏళ్లు కావొస్తున్నా, అందరూ సమానమే అని రాజ్యాంగం చాటి చెబుతున్నా ఇంకా కొందరిలో సంకుచిత భావాలు పోవట్లేదు. గద్వాల జిల్లాలో కులాంతర వివాహం చేసుకున్నందుకు యువకుడి కుటుంబానికి యువతి కుటుంబ సభ్యులు నిలువ నీడ లేకుండా ఇంటిని కూల్చివేసిన ఘటన అందరినీ కలచివేస్తోంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గద్వాల జిల్లాలోని రేపల్లెకు చెందిన ఓ దళిత యువకుడు అదే గ్రామానికి చెందిన వేరే సామాజిక వర్గానికి చెందిన యువతి ప్రేమించుకున్నారు. ఇటీవల హైదరాబాద్లో పెళ్లి కూడా చేసుకున్నారు. కులాంతర వివాహం, యువకుడు దళిత వర్గానికి చెందినవాడంటూ యువతి కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బుల్డోజర్లతో యువకుడి ఇల్లు సహా సమీపంలో ఉన్న అతని బంధువు ఇంటిని సైతం కూల్చివేశారు. ఘటనతో గ్రామంలో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. దీంతో అక్కడికి భారీగా పోలీసులు మోహరించి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.