పాడేరు ఏజెన్సీ గజగజ - డుంబ్రిగుడలో 3.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత - AGENCY AREA COLD TEMPERATURE AP
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 1:31 PM IST
The Intensity Of Cold Is Increasing in Paderu Agency: రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత రోజురోజుకు పెరుగుతోంది. పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాలనే తేడా లేకుండా ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పడిపోతున్నాయి. ఎముకలు కొరికే చలితో ప్రజలు గజగజ వణికిపోతున్నారు. దీనికితోడు పొగమంచుతో చలి ప్రభావం మరింత ఎక్కువగా ఉంది. కొన్నిచోట్ల మంచు పేరుకుపోయి కనిపిస్తోంది. అల్లూరి జిల్లా పాడేరు ఏజెన్సీలో చలి చంపేస్తోంది.
నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలు: గురువారం డుంబ్రిగుడలో అత్యల్పంగా 3.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైనట్లు చింతపల్లి ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధనా స్థానం వాతావరణ విభాగం నోడల్ అధికారి డాక్టర్ ఆళ్ల అప్పలస్వామి తెలిపారు. అలాగే జి.మాడుగులలో 4.1, మినుములూరులో 5, హుకుంపేట 6.2, ముంచంగిపుట్టు, పాడేరు 6.9, పెదబయలు 7.1, చింతపల్లిలో 7.5 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యాయని పేర్కొన్నారు.
వాహనదారులకు ఇబ్బందులు: పొగ మంచు కమ్మేసి వాతావరణమంతా శ్వేతమయంగా మారింది. మంచు ఎక్కువగా కురుస్తుండడంతో వాహనదారులు రాకపోకలకు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అన్నమయ్య జిల్లాలో దట్టమైన పొగమంచు అలుముకుంది. రాయచోటిలో రహదారులను మంచు దుప్పటి కప్పేసింది. ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు కనిపించక వాహనచోదకులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మైదుకూరులో పొగ మంచు ప్రభావం తీవ్రమైంది. గుంటూరులోనూ చలి పంజా విసురుతోంది. వృద్ధులు, చిన్నారులు, దీర్ఘకాల వ్యాధిగ్రస్థులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చలిమంటలు వేసుకుని స్థానికులు ఉపశమనం పొందుతున్నారు.
