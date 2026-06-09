ETV Bharat / Videos

వైరల్ వీడియో - 96 ఏళ్ల వృద్ధుడితో చంద్రబాబు ఆత్మీయ ముఖాముఖి! - INSTAGRAM FAME OLD MAN MEETS CM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
96 ఏళ్ల వృద్ధుడితో చంద్రబాబు ఆత్మీయ ముఖాముఖి (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 10:20 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Instagram Fame Old Man Meets CM : సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఒక వృద్ధుడి అమాయకపు కోరిక, ఏకంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని కదిలించింది.ఎప్పటి నుంచో తనను చూడాలనుకుంటున్న ఓ అభిమాని కోరికను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీర్చారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆచంట నియోజకవర్గం కామధేనువులంక గ్రామానికి చెందిన సత్యనారాయణ అనే వృద్ధుడు చంద్రబాబుకు వీరాభిమాని. తమన్​ భాస్కర్​ అనే సోషల్​ మీడియా ఛానల్​లో వీడియోలు చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ క్రమంలో తమ నియోజకవర్గానికి చంద్రబాబు వస్తున్నారని, దూరం నుంచైనా ఆయన్ను చూడాలని సత్యనారాయణ మాట్లాడిన వీడియో వైరల్ అయ్యి సీఎం దృష్టికి వెళ్లింది. 'సత్యనారాయణ, సిద్ధాంతంలో కలుద్దాం' అని సీఎం రిప్లై కూడా ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో మీ భూమి – మీ హక్కు కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు సిద్దాంతం వెళ్లిన సీఎం చంద్రబాబు కార్యక్రమం అనంతరం తన బస్సులోకి సత్యనారాయణను ప్రత్యేకంగా పిలుపించుకున్నారు. వారు కొంతసేపు ఆప్యాయంగా మాట్లాడుకున్నారు. ఆ సమయంలో కుటుంబ విశేషాలు, ఆరోగ్య పరిస్థితుల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. తన కుమారుడు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడని సత్యనారాయణ ముఖ్యమంత్రికి తెలిపి, అతనికి వైద్య సహాయం అందించాలని కోరారు. అలాగే, తమ గ్రామంలో డ్రైనేజీ సౌకర్యాలు కల్పించాలని కూడా ఆయన ముఖ్యమంత్రిని అభ్యర్థించారు. తన అభిమాని కుమారుడికి వైద్య చికిత్స అందేలా ఏర్పాట్లు చేస్తామని హామీ ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి, సత్యనారాయణకు ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వాలని కలెక్టర్‌ను ఆదేశించారు.

Instagram Fame Old Man Meets CM : సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఒక వృద్ధుడి అమాయకపు కోరిక, ఏకంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని కదిలించింది.ఎప్పటి నుంచో తనను చూడాలనుకుంటున్న ఓ అభిమాని కోరికను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీర్చారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆచంట నియోజకవర్గం కామధేనువులంక గ్రామానికి చెందిన సత్యనారాయణ అనే వృద్ధుడు చంద్రబాబుకు వీరాభిమాని. తమన్​ భాస్కర్​ అనే సోషల్​ మీడియా ఛానల్​లో వీడియోలు చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ క్రమంలో తమ నియోజకవర్గానికి చంద్రబాబు వస్తున్నారని, దూరం నుంచైనా ఆయన్ను చూడాలని సత్యనారాయణ మాట్లాడిన వీడియో వైరల్ అయ్యి సీఎం దృష్టికి వెళ్లింది. 'సత్యనారాయణ, సిద్ధాంతంలో కలుద్దాం' అని సీఎం రిప్లై కూడా ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో మీ భూమి – మీ హక్కు కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు సిద్దాంతం వెళ్లిన సీఎం చంద్రబాబు కార్యక్రమం అనంతరం తన బస్సులోకి సత్యనారాయణను ప్రత్యేకంగా పిలుపించుకున్నారు. వారు కొంతసేపు ఆప్యాయంగా మాట్లాడుకున్నారు. ఆ సమయంలో కుటుంబ విశేషాలు, ఆరోగ్య పరిస్థితుల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. తన కుమారుడు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడని సత్యనారాయణ ముఖ్యమంత్రికి తెలిపి, అతనికి వైద్య సహాయం అందించాలని కోరారు. అలాగే, తమ గ్రామంలో డ్రైనేజీ సౌకర్యాలు కల్పించాలని కూడా ఆయన ముఖ్యమంత్రిని అభ్యర్థించారు. తన అభిమాని కుమారుడికి వైద్య చికిత్స అందేలా ఏర్పాట్లు చేస్తామని హామీ ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి, సత్యనారాయణకు ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వాలని కలెక్టర్‌ను ఆదేశించారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

VIJAYAWADA OLD MAN MEETS CM
CM IN VIJAYAWADA TOUR
సత్యనారాయణ చంద్రబాబుకు వీరాభిమాని
SOCIAL MEDIA OLD MAN
INSTAGRAM FAME OLD MAN MEETS CM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

ETV Bharat is headquartered in Hyderabad. It holds a very strong position in both the Telugu states. The reach of ETV Bharat Andhra Pradesh has been maximum because of its unique stories. It also has a strong presence in the state and is capable of reaching out to the maximum number of people....view details

ఇలాంటి కథనాలు

Interview With Agrometeorologist Narayanaswamy

ఎల్​నినో ప్రభావం - ముందుకు సాగని నైరుతి రుతుపవనాలు

June 8, 2026 at 8:07 PM IST
Account Holders Protested At Bank Of Baroda In Jangareddygudem

బంగారం మాయమైందని ప్రచారం - బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వద్ద ఖాతాదారుల ఆందోళన

June 8, 2026 at 2:40 PM IST
The Andhra Pradesh State Cooperative Bank Limited

రూ.200 కోట్లతో 17 అంతస్తులు - అమరావతిలో ఆప్కాబ్‌ కార్యాలయం

June 8, 2026 at 1:27 PM IST
Aditya 369 Time Machine

సాగరతీరంలో సినీ సందడి - విశాఖ ఆర్కే బీచ్​లో 'ఆదిత్య 369' టైం మిషన్

June 7, 2026 at 10:26 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.