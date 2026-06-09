వైరల్ వీడియో - 96 ఏళ్ల వృద్ధుడితో చంద్రబాబు ఆత్మీయ ముఖాముఖి! - INSTAGRAM FAME OLD MAN MEETS CM
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 10:20 AM IST
Instagram Fame Old Man Meets CM : సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఒక వృద్ధుడి అమాయకపు కోరిక, ఏకంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని కదిలించింది.ఎప్పటి నుంచో తనను చూడాలనుకుంటున్న ఓ అభిమాని కోరికను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీర్చారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆచంట నియోజకవర్గం కామధేనువులంక గ్రామానికి చెందిన సత్యనారాయణ అనే వృద్ధుడు చంద్రబాబుకు వీరాభిమాని. తమన్ భాస్కర్ అనే సోషల్ మీడియా ఛానల్లో వీడియోలు చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ క్రమంలో తమ నియోజకవర్గానికి చంద్రబాబు వస్తున్నారని, దూరం నుంచైనా ఆయన్ను చూడాలని సత్యనారాయణ మాట్లాడిన వీడియో వైరల్ అయ్యి సీఎం దృష్టికి వెళ్లింది. 'సత్యనారాయణ, సిద్ధాంతంలో కలుద్దాం' అని సీఎం రిప్లై కూడా ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో మీ భూమి – మీ హక్కు కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు సిద్దాంతం వెళ్లిన సీఎం చంద్రబాబు కార్యక్రమం అనంతరం తన బస్సులోకి సత్యనారాయణను ప్రత్యేకంగా పిలుపించుకున్నారు. వారు కొంతసేపు ఆప్యాయంగా మాట్లాడుకున్నారు. ఆ సమయంలో కుటుంబ విశేషాలు, ఆరోగ్య పరిస్థితుల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. తన కుమారుడు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడని సత్యనారాయణ ముఖ్యమంత్రికి తెలిపి, అతనికి వైద్య సహాయం అందించాలని కోరారు. అలాగే, తమ గ్రామంలో డ్రైనేజీ సౌకర్యాలు కల్పించాలని కూడా ఆయన ముఖ్యమంత్రిని అభ్యర్థించారు. తన అభిమాని కుమారుడికి వైద్య చికిత్స అందేలా ఏర్పాట్లు చేస్తామని హామీ ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి, సత్యనారాయణకు ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వాలని కలెక్టర్ను ఆదేశించారు.
Instagram Fame Old Man Meets CM : సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన ఒక వృద్ధుడి అమాయకపు కోరిక, ఏకంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని కదిలించింది.ఎప్పటి నుంచో తనను చూడాలనుకుంటున్న ఓ అభిమాని కోరికను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తీర్చారు. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆచంట నియోజకవర్గం కామధేనువులంక గ్రామానికి చెందిన సత్యనారాయణ అనే వృద్ధుడు చంద్రబాబుకు వీరాభిమాని. తమన్ భాస్కర్ అనే సోషల్ మీడియా ఛానల్లో వీడియోలు చేస్తూ ఉంటాడు. ఈ క్రమంలో తమ నియోజకవర్గానికి చంద్రబాబు వస్తున్నారని, దూరం నుంచైనా ఆయన్ను చూడాలని సత్యనారాయణ మాట్లాడిన వీడియో వైరల్ అయ్యి సీఎం దృష్టికి వెళ్లింది. 'సత్యనారాయణ, సిద్ధాంతంలో కలుద్దాం' అని సీఎం రిప్లై కూడా ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో మీ భూమి – మీ హక్కు కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు సిద్దాంతం వెళ్లిన సీఎం చంద్రబాబు కార్యక్రమం అనంతరం తన బస్సులోకి సత్యనారాయణను ప్రత్యేకంగా పిలుపించుకున్నారు. వారు కొంతసేపు ఆప్యాయంగా మాట్లాడుకున్నారు. ఆ సమయంలో కుటుంబ విశేషాలు, ఆరోగ్య పరిస్థితుల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. తన కుమారుడు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నాడని సత్యనారాయణ ముఖ్యమంత్రికి తెలిపి, అతనికి వైద్య సహాయం అందించాలని కోరారు. అలాగే, తమ గ్రామంలో డ్రైనేజీ సౌకర్యాలు కల్పించాలని కూడా ఆయన ముఖ్యమంత్రిని అభ్యర్థించారు. తన అభిమాని కుమారుడికి వైద్య చికిత్స అందేలా ఏర్పాట్లు చేస్తామని హామీ ఇచ్చిన ముఖ్యమంత్రి, సత్యనారాయణకు ఇల్లు నిర్మించి ఇవ్వాలని కలెక్టర్ను ఆదేశించారు.