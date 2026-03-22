ప్రైవేటు బడులకు దీటుగా విద్యాబోధన - ఆటపాటలు, బుర్రకథలతో పాఠాలు చెప్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న టీచర్ - INSPIRING GOVT TEACHER IN NELLORE

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 2:42 PM IST

Inspiring Govt Teacher in Nellore : నెల్లూరు జిల్లాలో ఓ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయురాలు వినూత్న బోధనతో ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ప్రైవేటు బడులకు దీటుగా విద్యార్థులకు పాఠాలు చెబుతూ అందరి మన్ననలు పొందుతున్నారు. అల్లూరు మండలం గొల్లపాలెం ప్రాథమిక పాఠశాలలో కృష్ణవేణి ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తున్నారు. పిల్లలకు సులభంగా అర్థమయ్యేలా ఆమె ప్రత్యేక ప్రణాళికతో తరగతులు నిర్వహిస్తున్నారు. కేవలం పుస్తకాలకే పరిమితం కాకుండా పాఠాలను ప్రయోగాత్మకంగా వివరిస్తారు. జంతువులు, పక్షులు, కూరగాయల ఆకృతులను థర్మాకోల్ షీట్లతో తయారు చేసి పిల్లలకు చూపిస్తారు. కష్టమైన పాఠాలను సైతం పాటలు, బుర్రకథల రూపంలోకి మార్చి ఎంతో ఆసక్తికరంగా బోధిస్తారు. దీనికోసం ఆమె సొంతంగా ప్రత్యేక టీచింగ్ మెటీరియల్ తయారు చేసుకుంటున్నారు.

చదువుతో పాటు సామాజిక అంశాలు, తెలుగు భాష ప్రాధాన్యంపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనేలా వారిని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ప్రభుత్వ బడి పిల్లలకు అత్యుత్తమ గుణాత్మక విద్యను అందించడమే తన ప్రధాన లక్ష్యమని టీచర్ కృష్ణవేణి చెబుతున్నారు. ఆమె కృషితో పిల్లలు ఎంతో ఆసక్తిగా నేర్చుకుంటున్నారని తల్లిదండ్రులు, తోటి ఉపాధ్యాయులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

