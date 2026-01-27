యువతను ఉత్సాహపరిచే 'అయోధ్య చేరిన కృష్ణ' - అమెజాన్లో బెస్ట్ సెల్లింగ్ పుస్తకం - YUVA STORY ABOUT SRINIVASKAMISHETTY
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 8:27 PM IST
Yuva Story About Novel Writer Srinivas Kamishetty: యువతను నిరంతరం ఉత్సాహపరిచేందుకు నిరాశ నుంచి ఆశలవైపు నడిపించేందుకు, జీవిత సత్యాలను తెలియజేసేందుకు ఇన్స్టాగ్రామ్ని ప్రధాన వేదికగా చేసుకుని కోట్స్ ద్వారా మంచి ప్రాచుర్యాన్ని పొందాడు ఆ యువ రచయిత. ముఖ్యంగా యువతను దృష్టిలో పెట్టుకుని "అయోధ్య చేరిన కృష్ణ" అనే పేరుతో రాసిన ఓ నవల అమెజాన్లో బెస్ట్ సెల్లింగ్ పుస్తకాల్లో ముందు వరుసలో ఉంది. అంతేకాదు చెస్, డ్యాన్స్, మ్యూజిక్ అకాడమీనీ స్థాపించి ఎంతో మంది విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దుతున్నాడు. ఇప్పటివరకు దాదాపు 25,000 పుస్తకాలు విక్రయించామని యువ నవలా రచయిత శ్రీనివాస్ కామిశెట్టి వెల్లడించారు.
పుస్తకం, జీవితం, భక్తి, ప్రయాణం, అనుభవం కలగలిసిన ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణ కథ 'అయోధ్య చేరిన కృష్ణ' అనే నవల. ఒక సాధారణ బస్సు ప్రయాణం హృదయాలను ఎలా మారుస్తుందో, మన గమ్యానికి కాక ప్రయాణానికే అసలు ప్రాధాన్యం ఉందని ఎలా తెలియజేస్తుందో ఈ పుస్తకం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. సంప్రదాయం, భక్తి, మనుషుల మధ్య ఉండే బంధాలు, జీవిత పాఠాలు ఇందులో అద్భుతంగా మిళితమై ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మికను ప్రేమించే ప్రతి పాఠకుడి హృదయాన్ని ఈ పుస్తకం కదిలిస్తుంది. 'అయోధ్య చేరిన కృష్ణ' పుస్తకానికి సంబంధించి మరిన్ని విశేషాలను యువ నవలా రచయిత శ్రీనివాస్ కామిశెట్టిని ఇష్టాగోష్ఠిలో అడిగి తెలుసుకుందాం.
