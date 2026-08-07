ETV Bharat / Videos

పులుల మరణాలపై హైపవర్ కమిటీ విచారణ - ట్రాప్ కెమెరాలో విజువల్స్ సేకరణ - TIGERS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
రాష్ట్రంలో పులుల మరణాలపై విచారణ జరిపిన హైపవర్ కమిటీ - ట్రాప్ కెమెరాలో విజువల్స్ ను సేకరణ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 5:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Inquiry by High Power Committee Appointed Regarding Tiger Deaths: రాష్ట్రంలో పులుల మరణాలపై నియమించిన హైపవర్ కమిటీ విచారణ జరిపింది. కమిటీ ప్రాథమిక నివేదిక తయారు చేసింది. పులుల రక్షణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలను నివేదికలో పొందుపరిచారు. తుపాకీ కాల్చటం వల్లే గిద్దలూరు వద్ద పులి మరణించిందని హైపవర్ కమిటీ విచారణలో తేలింది. ఈ ఘటనలో ఏడుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి ఎనిమిది గోళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు . ముళ్లపందిని తినేందుకు ప్రయత్నించటంతో ముళ్లు గుచ్చుకుని ఆత్మకూరు వద్ద పులికి గాయాలయ్యాయి. దీంతో పులి బలహీనపడి మృతి చెందింది. టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో ప్రస్తుతం 100 బేస్ క్యాంపులుండగా వాటిని 125 కి పెంచుతున్నామని తెలిపారు. పులులు, వేటగాళ్ల ఉనికిని పసిగట్టేందుకు డ్రోన్ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు. పులుల మరణాలను తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలపై రిపోర్ట్ వివరాలు వెల్లడించారు అధికారులు. వాటిని ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం.

Inquiry by High Power Committee Appointed Regarding Tiger Deaths: రాష్ట్రంలో పులుల మరణాలపై నియమించిన హైపవర్ కమిటీ విచారణ జరిపింది. కమిటీ ప్రాథమిక నివేదిక తయారు చేసింది. పులుల రక్షణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలను నివేదికలో పొందుపరిచారు. తుపాకీ కాల్చటం వల్లే గిద్దలూరు వద్ద పులి మరణించిందని హైపవర్ కమిటీ విచారణలో తేలింది. ఈ ఘటనలో ఏడుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి ఎనిమిది గోళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు . ముళ్లపందిని తినేందుకు ప్రయత్నించటంతో ముళ్లు గుచ్చుకుని ఆత్మకూరు వద్ద పులికి గాయాలయ్యాయి. దీంతో పులి బలహీనపడి మృతి చెందింది. టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో ప్రస్తుతం 100 బేస్ క్యాంపులుండగా వాటిని 125 కి పెంచుతున్నామని తెలిపారు. పులులు, వేటగాళ్ల ఉనికిని పసిగట్టేందుకు డ్రోన్ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు. పులుల మరణాలను తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలపై రిపోర్ట్ వివరాలు వెల్లడించారు అధికారులు. వాటిని ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం.

For All Latest Updates

TAGGED:

TIGER DEATHS IN AP
TIGER CONSERVATION FOUNDATION
NATIONAL TIGER CONSERVATION
TIGERS
COMMITTEE REGARDING TIGER DEATHS

ఇలాంటి కథనాలు

Kakinada Doctor Muralikrishna Research

మాంటు టెస్ట్ ద్వారా హెచ్‌ఐవీ, క్షయ నిర్ధారణ - కాకినాడ డాక్టర్ పరిశోధనకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు

August 7, 2026 at 9:06 PM IST
CM Chandrababu Life Story on Micro Art

యువతి నైపుణ్యానికి చంద్రబాబు ఫిదా - సభకు వచ్చిన అందరిచేత చప్పట్లు కొట్టించిన సీఎం

August 7, 2026 at 6:23 PM IST
15 Feet Python Found in Banana Farm in Anantapur

అరటితోటలో 15 అడుగుల కొండచిలువ - భయాందోళనకు గురైన కూలీలు

August 7, 2026 at 1:34 PM IST
Coast Guard key Proposal to State Fisheries Department

'ప్రమాదాలు తగ్గించేందుకు బోటు రంగు మార్చాలి' - కోస్ట్ గార్డ్​ కీలక ప్రతిపాదన

August 7, 2026 at 1:22 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.