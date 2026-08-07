పులుల మరణాలపై హైపవర్ కమిటీ విచారణ - ట్రాప్ కెమెరాలో విజువల్స్ సేకరణ - TIGERS
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 5:29 PM IST
Inquiry by High Power Committee Appointed Regarding Tiger Deaths: రాష్ట్రంలో పులుల మరణాలపై నియమించిన హైపవర్ కమిటీ విచారణ జరిపింది. కమిటీ ప్రాథమిక నివేదిక తయారు చేసింది. పులుల రక్షణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలను నివేదికలో పొందుపరిచారు. తుపాకీ కాల్చటం వల్లే గిద్దలూరు వద్ద పులి మరణించిందని హైపవర్ కమిటీ విచారణలో తేలింది. ఈ ఘటనలో ఏడుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి ఎనిమిది గోళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు . ముళ్లపందిని తినేందుకు ప్రయత్నించటంతో ముళ్లు గుచ్చుకుని ఆత్మకూరు వద్ద పులికి గాయాలయ్యాయి. దీంతో పులి బలహీనపడి మృతి చెందింది. టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో ప్రస్తుతం 100 బేస్ క్యాంపులుండగా వాటిని 125 కి పెంచుతున్నామని తెలిపారు. పులులు, వేటగాళ్ల ఉనికిని పసిగట్టేందుకు డ్రోన్ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు. పులుల మరణాలను తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలపై రిపోర్ట్ వివరాలు వెల్లడించారు అధికారులు. వాటిని ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం.
Inquiry by High Power Committee Appointed Regarding Tiger Deaths: రాష్ట్రంలో పులుల మరణాలపై నియమించిన హైపవర్ కమిటీ విచారణ జరిపింది. కమిటీ ప్రాథమిక నివేదిక తయారు చేసింది. పులుల రక్షణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలను నివేదికలో పొందుపరిచారు. తుపాకీ కాల్చటం వల్లే గిద్దలూరు వద్ద పులి మరణించిందని హైపవర్ కమిటీ విచారణలో తేలింది. ఈ ఘటనలో ఏడుగురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి ఎనిమిది గోళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు . ముళ్లపందిని తినేందుకు ప్రయత్నించటంతో ముళ్లు గుచ్చుకుని ఆత్మకూరు వద్ద పులికి గాయాలయ్యాయి. దీంతో పులి బలహీనపడి మృతి చెందింది. టైగర్ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ లో ప్రస్తుతం 100 బేస్ క్యాంపులుండగా వాటిని 125 కి పెంచుతున్నామని తెలిపారు. పులులు, వేటగాళ్ల ఉనికిని పసిగట్టేందుకు డ్రోన్ టెక్నాలజీని వినియోగిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు. పులుల మరణాలను తగ్గించేందుకు ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలపై రిపోర్ట్ వివరాలు వెల్లడించారు అధికారులు. వాటిని ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం.