LIVE : ఇండస్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మహాశివరాత్రి వేడుకలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - INDUS FOUNDATION MAHASHIVRATRI LIVE
Published : February 15, 2026 at 6:33 PM IST
Indus Foundation Mahashivratri Celebrations Live : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శివరాత్రి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రముఖ శైవ క్షేత్రం వేములవాడలో శివరాత్రి వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు. హనుమకొండలో హయగ్రీవాచారి మైదానంలో ఇండస్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆధ్యాత్మిక సాంస్కృతి సమ్మేళనం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతోంది. శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని పలు సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. కూచిపూడి నృత్యం, శివపార్వతుల కల్యాణం, శిధర శర్మ బృందం చే, గాన కచేరి కలరియపట్టు యుద్ధకళా ప్రదర్శనలు, పేరణీ శివతాండవం తదితర కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. పలు ప్రాంతాలను నుంచి భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో విచ్చేశారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు భక్తులకు ఇబ్బంది కలగకుండా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లను చేశారు. శివరాత్రి పండుగ దినాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి పలు ప్రాంతాలనుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు హాజరవుతున్నారు. హనుమకొండలో హయగ్రీవాచారి మైదానంలో ఇండస్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఆధ్యాత్మిక సాంస్కృతి సమ్మేళనం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతోంది. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
