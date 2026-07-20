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LIVE : హైదరాబాద్​లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం ప్రారంభం - ప్రత్యక్షప్రసారం - BROCHURE RELEASED

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INDIRAMMA HOUSING SCHEME IN HYDERABAD (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 11:58 AM IST

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Indiramma Housing Scheme in Hyderabad : క్యూర్(కోర్​ అర్భన్ రిజీయన్ ఎకానమీ) పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణ పథకం ప్రారంభమైంది. అల్పాదాయ వర్గాల(ఎల్‌ఐజీ) ప్రజలకు లక్ష ఇళ్లను నిర్మించి ఇవ్వడానికి కావాల్సిన కార్యాచరణను సచివాలయంలో మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, శ్రీధర్‌బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్, అజారుద్దీన్‌లు ప్రారంభించారు. ఇళ్ల దరఖాస్తు విధానం, అర్హతలు, మార్గదర్శకాలతోపాటు బ్రోచర్‌ను వారు విడుదల చేశారు. ఎల్బీనగర్, మల్కాజిగిరి, మేడ్చల్, ఇబ్రహీంపట్నం, ఉప్పల్, ఖైరతాబాద్, జూబ్లీహిల్స్, రాజేంద్రనగర్, నాంపల్లి, పటాన్‌చెరుతోపాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో అనువైన స్థలాలను గుర్తించారు. నియోజకవర్గాల వారీగా ఎన్ని టవర్లు, వాటిలో ఎన్ని ఫ్లాట్లు నిర్మించవచ్చనే దానిపై అధికారులు ఇప్పటికే ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. పథకానికి ఆకర్షణీయమైన పేరు, లోగో కోసం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఇటీవల బహిరంగ పోటీ పెట్టారు. ఇవాళ పథకం పేరును కూడా ప్రకటించి, ఉత్తమ పేరును సూచించిన విజేతకు లక్ష రూపాయల బహుమతిని మంత్రి పొంగులేటి, గృహనిర్మాణ శాఖ ఎండీ చేతుల మీదుగా ఇవ్వనున్నారు.

Indiramma Housing Scheme in Hyderabad : క్యూర్(కోర్​ అర్భన్ రిజీయన్ ఎకానమీ) పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల నిర్మాణ పథకం ప్రారంభమైంది. అల్పాదాయ వర్గాల(ఎల్‌ఐజీ) ప్రజలకు లక్ష ఇళ్లను నిర్మించి ఇవ్వడానికి కావాల్సిన కార్యాచరణను సచివాలయంలో మంత్రులు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, శ్రీధర్‌బాబు, పొన్నం ప్రభాకర్, అజారుద్దీన్‌లు ప్రారంభించారు. ఇళ్ల దరఖాస్తు విధానం, అర్హతలు, మార్గదర్శకాలతోపాటు బ్రోచర్‌ను వారు విడుదల చేశారు. ఎల్బీనగర్, మల్కాజిగిరి, మేడ్చల్, ఇబ్రహీంపట్నం, ఉప్పల్, ఖైరతాబాద్, జూబ్లీహిల్స్, రాజేంద్రనగర్, నాంపల్లి, పటాన్‌చెరుతోపాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో అనువైన స్థలాలను గుర్తించారు. నియోజకవర్గాల వారీగా ఎన్ని టవర్లు, వాటిలో ఎన్ని ఫ్లాట్లు నిర్మించవచ్చనే దానిపై అధికారులు ఇప్పటికే ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. పథకానికి ఆకర్షణీయమైన పేరు, లోగో కోసం ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఇటీవల బహిరంగ పోటీ పెట్టారు. ఇవాళ పథకం పేరును కూడా ప్రకటించి, ఉత్తమ పేరును సూచించిన విజేతకు లక్ష రూపాయల బహుమతిని మంత్రి పొంగులేటి, గృహనిర్మాణ శాఖ ఎండీ చేతుల మీదుగా ఇవ్వనున్నారు.

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TAGGED:

LOW INCOME GROUP HOUSE
INDIRAMMA HOUSING SCHEME
INDIRAMMA HOUSES IN HYD
BROCHURE RELEASED
INDIRAMMA HOUSING SCHEME

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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