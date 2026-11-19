LIVE : హైదరాబాద్లో ఇండియన్ రోడ్ కాంగ్రెస్ సదస్సు - హాజరైన కేంద్రమంత్రి గడ్కరీ, సీఎం రేవంత్రెడ్డి
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Published : November 19, 2026 at 12:44 PM IST
హైదరాబాద్ వేదికగా ఇండియన్ రోడ్స్ కాంగ్రెస్ సదస్సు జరుగుతోంది. కనెక్టింగ్ రోడ్స్ క్రియేటింగ్ టుమారో ఇతివృత్తంతో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి కోమటిరెడ్డిలతో కలిసి ఈ సదస్సును కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ప్రారంభిస్తున్నారు. పర్యావరణహిత రహదారుల నిర్మాణం, ఏఐ, డిజిటల్ టెక్నాలజీ వ్యవస్థలపై చర్చజరుగుతోంది. ఈ సదస్సుకు సుమారు 3500 మంది ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. రోడ్ కాంగ్రెస్ సమావేశాలకు హైదరాబాద్ ఆతిథ్యమివ్వడం తెలంగాణకు ఎంతో గర్వకారణమని చెబుతున్నారు. పర్యావరణహిత రహదారుల నిర్మాణం, వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునే మౌలిక సదుపాయాలు, ఏఐ, డిజిటల్ టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, ఆధునిక రవాణా వ్యవస్థలు, రోడ్డు భద్రత వంటి అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరికీ సురక్షితంగా నడిచే హక్కు కల్పించే అంశంపై ప్రత్యేక ప్యానల్ ఉంది. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డిలు పాల్గొని మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.
హైదరాబాద్ వేదికగా ఇండియన్ రోడ్స్ కాంగ్రెస్ సదస్సు జరుగుతోంది. కనెక్టింగ్ రోడ్స్ క్రియేటింగ్ టుమారో ఇతివృత్తంతో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి కోమటిరెడ్డిలతో కలిసి ఈ సదస్సును కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ప్రారంభిస్తున్నారు. పర్యావరణహిత రహదారుల నిర్మాణం, ఏఐ, డిజిటల్ టెక్నాలజీ వ్యవస్థలపై చర్చజరుగుతోంది. ఈ సదస్సుకు సుమారు 3500 మంది ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. రోడ్ కాంగ్రెస్ సమావేశాలకు హైదరాబాద్ ఆతిథ్యమివ్వడం తెలంగాణకు ఎంతో గర్వకారణమని చెబుతున్నారు. పర్యావరణహిత రహదారుల నిర్మాణం, వాతావరణ మార్పులను తట్టుకునే మౌలిక సదుపాయాలు, ఏఐ, డిజిటల్ టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, ఆధునిక రవాణా వ్యవస్థలు, రోడ్డు భద్రత వంటి అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరికీ సురక్షితంగా నడిచే హక్కు కల్పించే అంశంపై ప్రత్యేక ప్యానల్ ఉంది. ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీ, సీఎం రేవంత్ రెడ్డిలు పాల్గొని మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిద్దాం.