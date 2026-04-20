ETV Bharat / Videos

మొక్కలు నాటి అభిమానం - సీఎం చంద్రబాబుకు కెనడా ప్రజల పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు - CANADA PEOPLE SPECIAL WISHES

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
సీఎం చంద్రబాబుకు వినూత్నరీతిలో పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 1:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Canada People Special Wishes To CM Chandrababu : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు 76వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కెనడాకు చెందిన రోజ్ సంస్థ వినూత్నంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. రాజధాని నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసిన ఉద్ధండరాయునిపాలెంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పవిత్ర నీరు, మట్టి నిల్వ ఉంచిన ప్రాంతంలో యాగం చేపట్టారు. అనంతరం శ్రీశైలం నుంచి తీసుకొచ్చిన బిళ్వం, కదంబ మొక్కలను నాటారు. కెనడా నుంచి వచ్చిన చిన్నారి శ్రీవల్లి సీఎంకు వినూత్న రీతిలో శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.  అలానే ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ జర్మనీ ఆధ్వర్యంలో ఫ్రాంక్ ఫర్ట్‌ నగరంలో చంద్రబాబు  జన్మదిన ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకకు ఫ్రాంక్ ఫర్ట్‌లో ఉన్న తెలుగుదేశం అభిమానులు అందరూ పాల్గొని చంద్రబాబు ఇంకా ఇలాంటి ఎన్నో పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. ఆయన విజన్​తో రాష్ట్రానికే కాకుండా దేశానికీ కూడా దారి చూపాలన్నారు. ఆంధ్ర ప్రజలు కలలు గన్న ఆంధ్ర రాజధాని అమరావతిని శరవేగంగా అభివృద్ధి చేయాలని అభిమానులు కోరుకున్నారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

BIRTHDAY WISHES FROM CANADA
కెనడాలో చంద్రబాబు బర్త్​డే
CANADA PEOPLE WISHES
CM BIRTDAY WISHES
CANADA PEOPLE SPECIAL WISHES

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Andhra Pradesh Team

...view details

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.