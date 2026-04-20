మొక్కలు నాటి అభిమానం - సీఎం చంద్రబాబుకు కెనడా ప్రజల పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు - CANADA PEOPLE SPECIAL WISHES
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 1:11 PM IST
Canada People Special Wishes To CM Chandrababu : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు 76వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కెనడాకు చెందిన రోజ్ సంస్థ వినూత్నంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. రాజధాని నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసిన ఉద్ధండరాయునిపాలెంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పవిత్ర నీరు, మట్టి నిల్వ ఉంచిన ప్రాంతంలో యాగం చేపట్టారు. అనంతరం శ్రీశైలం నుంచి తీసుకొచ్చిన బిళ్వం, కదంబ మొక్కలను నాటారు. కెనడా నుంచి వచ్చిన చిన్నారి శ్రీవల్లి సీఎంకు వినూత్న రీతిలో శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అలానే ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ జర్మనీ ఆధ్వర్యంలో ఫ్రాంక్ ఫర్ట్ నగరంలో చంద్రబాబు జన్మదిన ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకకు ఫ్రాంక్ ఫర్ట్లో ఉన్న తెలుగుదేశం అభిమానులు అందరూ పాల్గొని చంద్రబాబు ఇంకా ఇలాంటి ఎన్నో పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. ఆయన విజన్తో రాష్ట్రానికే కాకుండా దేశానికీ కూడా దారి చూపాలన్నారు. ఆంధ్ర ప్రజలు కలలు గన్న ఆంధ్ర రాజధాని అమరావతిని శరవేగంగా అభివృద్ధి చేయాలని అభిమానులు కోరుకున్నారు.
Canada People Special Wishes To CM Chandrababu : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు 76వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కెనడాకు చెందిన రోజ్ సంస్థ వినూత్నంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. రాజధాని నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసిన ఉద్ధండరాయునిపాలెంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పవిత్ర నీరు, మట్టి నిల్వ ఉంచిన ప్రాంతంలో యాగం చేపట్టారు. అనంతరం శ్రీశైలం నుంచి తీసుకొచ్చిన బిళ్వం, కదంబ మొక్కలను నాటారు. కెనడా నుంచి వచ్చిన చిన్నారి శ్రీవల్లి సీఎంకు వినూత్న రీతిలో శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. అలానే ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ జర్మనీ ఆధ్వర్యంలో ఫ్రాంక్ ఫర్ట్ నగరంలో చంద్రబాబు జన్మదిన ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ వేడుకకు ఫ్రాంక్ ఫర్ట్లో ఉన్న తెలుగుదేశం అభిమానులు అందరూ పాల్గొని చంద్రబాబు ఇంకా ఇలాంటి ఎన్నో పుట్టినరోజులు జరుపుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. ఆయన విజన్తో రాష్ట్రానికే కాకుండా దేశానికీ కూడా దారి చూపాలన్నారు. ఆంధ్ర ప్రజలు కలలు గన్న ఆంధ్ర రాజధాని అమరావతిని శరవేగంగా అభివృద్ధి చేయాలని అభిమానులు కోరుకున్నారు.