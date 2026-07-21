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డీఎస్పీ సిరాజ్​ ఆన్​ డ్యూటీ సార్​ : యూనిఫామ్​లో డీజీపీని కలిసిన మియా భాయ్ - INDIAN CRICKETER SIRAJ

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డీజీపీను కలిసిన డీఎస్పీ మహ్మద్​ సిరాజ్​ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 21, 2026 at 11:33 AM IST

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Indian Cricketer Mohammed Siraj Met DGP : భారత క్రికెటర్, డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ మహ్మద్ సిరాజ్​ డీజీపీ సి.వి.ఆనంద్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. హైదరాబాద్‌లోని డీజీపీ కార్యాలయంలో సోమవారం ఈ భేటీ జరిగింది. యూనిఫామ్​ ధరించి వచ్చిన సిరాజ్​ను డీజీపీ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. సిరాజ్ డీజీపీ ఆనంద్​కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలాగే సోమవారం డీజీపీ కార్యాలయంలో పోలీస్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ, ఆరోగ్య భద్రతా విభాగాల ప్రగతిపై ఆయన ఉన్నతాధికారులతో విస్తృత సమీక్ష నిర్వహించారు. 

సిబ్బంది ఆర్థిక భద్రత కోసం విద్యా, వైద్య, వివాహ రుణాలతో పాటు బీమా పథకాలను మరింత బలోపేతం చేయాలని డీజీపీ ఆదేశించారు. విధి నిర్వహణలో ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన సిబ్బంది కుటుంబాలకు కల్పించే గ్రూప్ పర్సనల్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ పరిధిని కానిస్టేబుల్ నుంచి ఐపీఎస్ స్థాయి వరకు రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.25 లక్షల వరకు వర్తింపజేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీజీపీతో పాటు ఐజీ గజరావు భూపాల్, స్పోర్ట్స్ డీఎస్పీ రామారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. 

Indian Cricketer Mohammed Siraj Met DGP : భారత క్రికెటర్, డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ మహ్మద్ సిరాజ్​ డీజీపీ సి.వి.ఆనంద్‌ను మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. హైదరాబాద్‌లోని డీజీపీ కార్యాలయంలో సోమవారం ఈ భేటీ జరిగింది. యూనిఫామ్​ ధరించి వచ్చిన సిరాజ్​ను డీజీపీ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. సిరాజ్ డీజీపీ ఆనంద్​కు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. అలాగే సోమవారం డీజీపీ కార్యాలయంలో పోలీస్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ, ఆరోగ్య భద్రతా విభాగాల ప్రగతిపై ఆయన ఉన్నతాధికారులతో విస్తృత సమీక్ష నిర్వహించారు. 

సిబ్బంది ఆర్థిక భద్రత కోసం విద్యా, వైద్య, వివాహ రుణాలతో పాటు బీమా పథకాలను మరింత బలోపేతం చేయాలని డీజీపీ ఆదేశించారు. విధి నిర్వహణలో ప్రమాదవశాత్తు మరణించిన సిబ్బంది కుటుంబాలకు కల్పించే గ్రూప్ పర్సనల్ యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్ పరిధిని కానిస్టేబుల్ నుంచి ఐపీఎస్ స్థాయి వరకు రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.25 లక్షల వరకు వర్తింపజేస్తున్నట్లు వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో డీజీపీతో పాటు ఐజీ గజరావు భూపాల్, స్పోర్ట్స్ డీఎస్పీ రామారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. 

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DSP MOHAMMED SIRAJ
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DSP MOHAMMED SIRAJ MEET DGP

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ETV Bharat Telangana Team

ETV Bharat Telangana holds a significant position in both Telugu-speaking states, Andhra Pradesh and Telangana. Building a strong presence in a specific region requires understanding the preferences and interests of the local population, ETV Bharat has successfully managed to do that in the state. Localised, original content that resonates with the culture, language, and aspirations of the people in the region plays a significant role in achieving this....view details

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