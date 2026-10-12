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LIVE : సుప్రీంకోర్టుకు ర్యాలీగా వెళ్తున్న ఇండీ కూటమి నేతలు - ప్రత్యక్షప్రసారం

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సుప్రీంకోర్టుకు ర్యాలీగా వెళ్తున్న ఇండీ కూటమి నేతలు (IANS)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 12, 2026 at 3:21 PM IST

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INDIA bloc leaders marching to SC : సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ రాజీనామాను డిమాండ్‌ చేస్తూ ఆందోళనలు కొనసాగుతున్న వేళ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. దిల్లీలోని ప్రఖ్యాత జంతర్‌ మంతర్‌ ఇక ఏ మాత్రం నిరసన ప్రదర్శనలకు వేదిక కాదని దిల్లీ పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు జంతర్‌ మంతర్‌ను డీనోటిఫై చేస్తూ ప్రకటన విడుదల చేశారు. జంతర్‌మంతర్‌కు బదులుగా మరో మూడు ప్రత్యామ్నాయ ప్రాంతాలను సూచించారు. రామ్‌లీలా మైదాన్, బురారీ గ్రౌండ్, సీబీడీ గ్రౌండ్‌ను నిరసన వేదికలుగా వినియోగించుకోవచ్చని పోలీసులు వెల్లడించారు. కొత్త వేదికల వద్ద నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించడానికి విధి విధానాలను త్వరలోనే జారీ చేస్తామని దిల్లీ పోలీసులు ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ నేతృత్వంలో సుప్రీం కోర్టు వరకు ఇండీ కూటమి నేతల ర్యాలీగా బయలుదేరారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కుమార్ రాజీనామా డిమాండ్‌తో ఇండీ కూటమి నేతల ర్యాలీ చేపట్టారు. సీఈసీ అంశంపై సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్‌ వేయనున్నారు.

 

INDIA bloc leaders marching to SC : సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌ కుమార్‌ రాజీనామాను డిమాండ్‌ చేస్తూ ఆందోళనలు కొనసాగుతున్న వేళ కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. దిల్లీలోని ప్రఖ్యాత జంతర్‌ మంతర్‌ ఇక ఏ మాత్రం నిరసన ప్రదర్శనలకు వేదిక కాదని దిల్లీ పోలీసులు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు జంతర్‌ మంతర్‌ను డీనోటిఫై చేస్తూ ప్రకటన విడుదల చేశారు. జంతర్‌మంతర్‌కు బదులుగా మరో మూడు ప్రత్యామ్నాయ ప్రాంతాలను సూచించారు. రామ్‌లీలా మైదాన్, బురారీ గ్రౌండ్, సీబీడీ గ్రౌండ్‌ను నిరసన వేదికలుగా వినియోగించుకోవచ్చని పోలీసులు వెల్లడించారు. కొత్త వేదికల వద్ద నిరసన ప్రదర్శనలు నిర్వహించడానికి విధి విధానాలను త్వరలోనే జారీ చేస్తామని దిల్లీ పోలీసులు ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్‌ గాంధీ నేతృత్వంలో సుప్రీం కోర్టు వరకు ఇండీ కూటమి నేతల ర్యాలీగా బయలుదేరారు. సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కుమార్ రాజీనామా డిమాండ్‌తో ఇండీ కూటమి నేతల ర్యాలీ చేపట్టారు. సీఈసీ అంశంపై సుప్రీంకోర్టులో పిటిషన్‌ వేయనున్నారు.

 

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TAGGED:

INDIA BLOC LEADERS MARCHING TO SC
JANTAR MANTAR PROTECT
INDIA BLOC LEADERS MARCHING
ఇండీ కూటమి నేతల ర్యాలీ లైవ్​
INDIA BLOC MARCH LIVE

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