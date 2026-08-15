LIVE : గోల్కొండ కోటలో స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - CM REVANTH INDEPENDENCE DAY SPEECH
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Published : August 15, 2026 at 10:04 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 11:18 AM IST
Independence Day Celebrations 2026 : 80వ పంద్రాగస్టు వేడుకలకు రాష్ట్రం ముస్తాబైంది. గోల్కొండ కోటలోని రాణిమహల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. పోలీసు బలగాలు కవాతు నిర్వహించాయి. సిబ్బంది నుంచి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. పనితీరులో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన పోలీసులకు పతకాలు ప్రదానం చేసి, రాష్ట్ర ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్నారు. దేశ 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రజల సంక్షేమానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను వివరిస్తున్నారు. ఆయా జిల్లా కేంద్రాల్లో మంత్రులు, విప్లు, ప్రభుత్వ సలహాదారులు మువ్వన్నెల జెండాను ఎగురవేశారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేళ పాతబస్తీ నుంచి ఐటీ కారిడార్ వరకు భాగ్యనగరం త్రివర్ణ శోభతో ముస్తాబైంది. నగరంలో ఎటుచూసినా జాతీయ పతాక కాంతులు విరబూస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లో చారిత్రక ప్రదేశాలను సర్వాంగా సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. సచివాలయం, అసెంబ్లీ వంటి చారిత్రక, ముఖ్యమైన కట్టడాలు సహా పలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రధాన కూడళ్లను త్రివర్ణాలతో కూడిన విద్యుత్ లైట్లతో అలంకరించారు.
Independence Day Celebrations 2026 : 80వ పంద్రాగస్టు వేడుకలకు రాష్ట్రం ముస్తాబైంది. గోల్కొండ కోటలోని రాణిమహల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి జాతీయ జెండాను ఎగురవేశారు. పోలీసు బలగాలు కవాతు నిర్వహించాయి. సిబ్బంది నుంచి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. పనితీరులో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చిన పోలీసులకు పతకాలు ప్రదానం చేసి, రాష్ట్ర ప్రజలను ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్నారు. దేశ 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రజల సంక్షేమానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను వివరిస్తున్నారు. ఆయా జిల్లా కేంద్రాల్లో మంత్రులు, విప్లు, ప్రభుత్వ సలహాదారులు మువ్వన్నెల జెండాను ఎగురవేశారు. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేళ పాతబస్తీ నుంచి ఐటీ కారిడార్ వరకు భాగ్యనగరం త్రివర్ణ శోభతో ముస్తాబైంది. నగరంలో ఎటుచూసినా జాతీయ పతాక కాంతులు విరబూస్తున్నాయి. హైదరాబాద్లో చారిత్రక ప్రదేశాలను సర్వాంగా సుందరంగా తీర్చిదిద్దారు. సచివాలయం, అసెంబ్లీ వంటి చారిత్రక, ముఖ్యమైన కట్టడాలు సహా పలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, ప్రధాన కూడళ్లను త్రివర్ణాలతో కూడిన విద్యుత్ లైట్లతో అలంకరించారు.