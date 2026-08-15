LIVE : దిల్లీ ఎర్రకోటలో స్వాతంత్య్ర వేడుకలు - ప్రత్యక్ష ప్రసారం - INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS
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Published : August 15, 2026 at 7:18 AM IST|
Updated : August 15, 2026 at 9:13 AM IST
Independence Day Celebrations 2026 : దేశంలో 80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఎర్రకోటపై తొలిసారిగా 'వందేమాతరం' పూర్తి గేయాలాపనతో పాటు, హిమాచల్ప్రదేశ్లో తపాలా శాఖ డ్రోన్ ద్వారా త్రివర్ణ పతాకాన్ని చేరవేసి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. దేశ స్వాతంత్య్ర చరిత్రలో తొలిసారిగా ఎర్రకోట వేడుకల్లో 'వందేమాతరం' జాతీయ గేయాన్ని పూర్తిగా ఆలపిస్తున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి, గౌరవవందనం స్వీకరించిన అనంతరం జాతినుద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్నారు. దేశ 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. బ్రిటిష్ వలస పాలన నుంచి దేశానికి విముక్తి కోసం పోరాడిన స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల త్యాగాలను స్మరించుకున్నారు. 'హర్ ఘర్ తిరంగా' కార్యక్రమంలో భాగంగా తపాలా శాఖ మారుమూల ప్రాంతాలకు సైతం సాంకేతికతను జోడించింది. హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మండీ హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ నుండి బయల్దేరిన డ్రోన్, క్లిష్టమైన కొండ మార్గాలను దాటుకుంటూ రెహర్ధర్ గ్రామానికి జెండాను విజయవంతంగా చేర్చింది. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల రాజధానులు, నగరాలు, పల్లెలు త్రివర్ణ పతాకాలతో మునిగిపోయాయి.
Independence Day Celebrations 2026 : దేశంలో 80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఎర్రకోటపై తొలిసారిగా 'వందేమాతరం' పూర్తి గేయాలాపనతో పాటు, హిమాచల్ప్రదేశ్లో తపాలా శాఖ డ్రోన్ ద్వారా త్రివర్ణ పతాకాన్ని చేరవేసి సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించింది. దేశ స్వాతంత్య్ర చరిత్రలో తొలిసారిగా ఎర్రకోట వేడుకల్లో 'వందేమాతరం' జాతీయ గేయాన్ని పూర్తిగా ఆలపిస్తున్నారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించి, గౌరవవందనం స్వీకరించిన అనంతరం జాతినుద్దేశించి ప్రసంగిస్తున్నారు. దేశ 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. బ్రిటిష్ వలస పాలన నుంచి దేశానికి విముక్తి కోసం పోరాడిన స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల త్యాగాలను స్మరించుకున్నారు. 'హర్ ఘర్ తిరంగా' కార్యక్రమంలో భాగంగా తపాలా శాఖ మారుమూల ప్రాంతాలకు సైతం సాంకేతికతను జోడించింది. హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మండీ హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ నుండి బయల్దేరిన డ్రోన్, క్లిష్టమైన కొండ మార్గాలను దాటుకుంటూ రెహర్ధర్ గ్రామానికి జెండాను విజయవంతంగా చేర్చింది. దేశంలోని అన్ని రాష్ట్రాల రాజధానులు, నగరాలు, పల్లెలు త్రివర్ణ పతాకాలతో మునిగిపోయాయి.