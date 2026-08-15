ETV Bharat / Videos

రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో ఘనంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు - ఆర్​ఎఫ్​సీలో స్వాతంత్య్ర వేడుకలు

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీలో ఘనంగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 15, 2026 at 1:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Independence Day Celebrations at Ramoji Film City : ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో 80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమానికి రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సీహెచ్​. విజయేశ్వరి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై జాతీయ పతకాన్ని ఆవిష్కరించి, ఫిల్మ్‌సిటీ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. అనంతరం ఉద్యోగులు, సిబ్బందికి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఈటీవీ డైరెక్టర్‌ పూర్ణ సుజయ్‌, రామోజీ గ్రూప్ మానవ వనరుల విభాగం(హెచ్​ఆర్) ప్రెసిడెంట్ గోపాల రావుతో పాటు రామోజీ గ్రూపు సంస్థల్లోని వివిధ విభాగాలకు సంబంధించిన అధిపతులు, ఉద్యోగులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో అధికారులు, ఇటు పార్టీ కార్యాలయాల్లో ప్రజా ప్రతినిధులు మువ్వన్నెల జెండాను ఎగురవేశారు. స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల త్యాగాలను స్మరించుకున్నారు. వారు దేశానికి చేసిన సేవలను గుర్తుచేసుకున్నారు. 

Independence Day Celebrations at Ramoji Film City : ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో 80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమానికి రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సీహెచ్​. విజయేశ్వరి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై జాతీయ పతకాన్ని ఆవిష్కరించి, ఫిల్మ్‌సిటీ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. అనంతరం ఉద్యోగులు, సిబ్బందికి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఈటీవీ డైరెక్టర్‌ పూర్ణ సుజయ్‌, రామోజీ గ్రూప్ మానవ వనరుల విభాగం(హెచ్​ఆర్) ప్రెసిడెంట్ గోపాల రావుతో పాటు రామోజీ గ్రూపు సంస్థల్లోని వివిధ విభాగాలకు సంబంధించిన అధిపతులు, ఉద్యోగులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో అధికారులు, ఇటు పార్టీ కార్యాలయాల్లో ప్రజా ప్రతినిధులు మువ్వన్నెల జెండాను ఎగురవేశారు. స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల త్యాగాలను స్మరించుకున్నారు. వారు దేశానికి చేసిన సేవలను గుర్తుచేసుకున్నారు. 

For All Latest Updates

TAGGED:

INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS 2026
INDEPENDENCE DAY AT RFC
ఆర్​ఎఫ్​సీలో స్వాతంత్య్ర వేడుకలు
INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS 2026

ఇలాంటి కథనాలు

Independence Celebrations In Kamareddy

స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో విద్యార్థులతో కలిసి హనుమంతన్న డ్యాన్స్

August 15, 2026 at 2:43 PM IST
Cow Chases off Patrolling Police in Midnight

పోలీసులను గుడి చుట్టు ప్రదక్షిణలు చేయించిన ఆవు

August 14, 2026 at 1:14 PM IST
Collector Village In Adilabad

మాది కొలాంగూడెం కాదయ్యా - ఇకపై రాజర్షిషాగూడెం : కలెక్టర్ పేరునే ఊరికి పెట్టుకుని అభిమానం

August 14, 2026 at 10:07 AM IST
Accused Escapes After Lockup Breaking Grills

లాకప్‌ గ్రిల్స్‌ విరగ్గొట్టి - జైలు నుంచి పరారైన నిందితుడు

August 13, 2026 at 3:07 PM IST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.