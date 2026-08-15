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రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో ఘనంగా 80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు - INDEPENDENCE DAY AT RFC

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రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో ఘనంగా 80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు (ETV Bharat)

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 4:23 PM IST

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Independence Day Celebrations at Ramoji Film City: ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో 80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమానికి రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సీహెచ్​ విజయేశ్వరి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై జాతీయ పతకాన్ని ఎగురవేశారు, ఫిల్మ్‌సిటీ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. అనంతరం ఉద్యోగులు, సిబ్బందికి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఈటీవీ డైరెక్టర్‌ పూర్ణ సుజయ్‌, రామోజీ గ్రూప్ మానవ వనరుల విభాగం (హెచ్​ఆర్) ప్రెసిడెంట్ గోపాల రావుతో పాటు రామోజీ గ్రూపు సంస్థల్లోని వివిధ విభాగాలకు సంబంధించిన అధిపతులు, ఉద్యోగులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో అధికారులు, ఇటు పార్టీ కార్యాలయాల్లో ప్రజా ప్రతినిధులు మువ్వన్నెల జెండాను ఎగురవేశారు. స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల త్యాగాలను స్మరించుకున్నారు. వారు దేశానికి చేసిన సేవలను గుర్తుచేసుకున్నారు. 

Independence Day Celebrations at Ramoji Film City: ప్రఖ్యాత రామోజీ ఫిల్మ్‌సిటీలో 80వ స్వాతంత్య్ర వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమానికి రామోజీ ఫిల్మ్​సిటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సీహెచ్​ విజయేశ్వరి ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై జాతీయ పతకాన్ని ఎగురవేశారు, ఫిల్మ్‌సిటీ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది నుంచి గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. అనంతరం ఉద్యోగులు, సిబ్బందికి స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఈటీవీ డైరెక్టర్‌ పూర్ణ సుజయ్‌, రామోజీ గ్రూప్ మానవ వనరుల విభాగం (హెచ్​ఆర్) ప్రెసిడెంట్ గోపాల రావుతో పాటు రామోజీ గ్రూపు సంస్థల్లోని వివిధ విభాగాలకు సంబంధించిన అధిపతులు, ఉద్యోగులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా జాతీయ గీతాన్ని ఆలపించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 80వ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో అధికారులు, ఇటు పార్టీ కార్యాలయాల్లో ప్రజా ప్రతినిధులు మువ్వన్నెల జెండాను ఎగురవేశారు. స్వాతంత్య్ర సమరయోధుల త్యాగాలను స్మరించుకున్నారు. వారు దేశానికి చేసిన సేవలను గుర్తుచేసుకున్నారు. 

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TAGGED:

INDEPENDENCE DAY CELEBRATIONS 2026
INDEPENDENCE DAY AT RFC
ఆర్​ఎఫ్​సీలో స్వాతంత్య్ర వేడుకలు
RAMOJI FILM CITY
INDEPENDENCE DAY AT RFC

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